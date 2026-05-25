Datos económicos de México lo que indican las cifras actuales

La economía mexicana atraviesa una etapa de señales mixtas que conviene leer con calma. Por un lado, hay cifras que muestran fortaleza en el empleo, la inversión y el flujo de divisas; por otro, persisten presiones por inflación, tasas de interés todavía elevadas y un entorno internacional menos dinámico. Entender estos datos ayuda a dimensionar no solo la situación macroeconómica, sino también su efecto en el bolsillo de las familias y en las decisiones de las empresas.

En términos simples, México no está en una crisis generalizada, pero tampoco en una zona de comodidad. Las cifras actuales apuntan a una economía que crece con moderación y que depende bastante de factores externos, como la demanda de Estados Unidos, el comportamiento del tipo de cambio y la relocalización de cadenas productivas. Eso explica por qué algunos sectores avanzan con fuerza mientras otros siguen mostrando cautela.

Crecimiento económico: avance moderado, no acelerado

El Producto Interno Bruto de México ha mantenido un crecimiento moderado en los últimos trimestres. En 2024, el PIB cerró con un avance cercano al 3%, impulsado sobre todo por los servicios, la manufactura y el consumo interno. Para 2025, las estimaciones de distintos organismos apuntan a un ritmo más contenido, alrededor de 1.5% a 2.0%, lo que sugiere una economía que sigue expandiéndose, pero sin gran velocidad.

Este dato importa porque el crecimiento es la base para que haya más empleo, más ingresos y más recaudación pública. Cuando la economía avanza poco, las oportunidades también se vuelven más limitadas. Por ejemplo, una pequeña empresa en Guadalajara puede vender más si mejora la actividad industrial de la región, pero si el crecimiento nacional se desacelera, también puede notar menos pedidos o clientes más cautelosos.

Inflación y tasas: el costo de vivir y financiarse

La inflación se ha moderado respecto a los picos observados en años anteriores, pero sigue siendo un factor central en la vida diaria. En meses recientes, la inflación general anual se ha mantenido en niveles cercanos al rango de 4% a 5%, aún por encima del objetivo del Banco de México. Eso significa que los precios de alimentos, transporte, vivienda y servicios todavía presionan el presupuesto familiar.

Al mismo tiempo, las tasas de interés permanecen en niveles altos. Banxico ha mantenido una postura restrictiva para contener la inflación, lo que encarece el crédito para hogares y empresas. En la práctica, esto se traduce en pagos más altos para quienes tienen tarjetas, préstamos personales, hipotecas o financiamiento para negocio. Un comerciante en Monterrey, por ejemplo, puede pensar dos veces antes de renovar inventario a crédito si el costo financiero sigue elevado.

Qué efecto tiene esto en el consumo

Cuando la inflación baja poco a poco pero las tasas siguen altas, el consumo se vuelve más prudente. Las personas comparan más precios, postergan compras grandes y buscan promociones. Esto ayuda a frenar el aumento de precios, pero también limita el dinamismo del comercio. Es una señal de estabilidad parcial, no de bonanza.

Empleo, salarios y remesas: el sostén cotidiano

El mercado laboral mexicano ha mostrado resistencia. La tasa de desempleo se ha mantenido en niveles bajos, alrededor de 2.5% a 3.0%, lo que en apariencia es una buena noticia. Sin embargo, esa cifra no lo cuenta todo: una parte importante del empleo sigue siendo informal, con menos protección social y menor estabilidad. Es decir, hay trabajo, pero no siempre con las condiciones ideales.

En cuanto a salarios, el aumento del salario mínimo en los últimos años ha beneficiado a los trabajadores de menores ingresos y ha ayudado a mejorar el poder de compra en ciertos hogares. Aun así, el avance no siempre compensa por completo el encarecimiento de la canasta básica. En ciudades como Puebla, León o la Zona Metropolitana del Valle de México, muchas familias todavía ajustan gastos para cubrir transporte, alimentos y servicios.

Las remesas también continúan siendo un pilar relevante. México recibe más de 60 mil millones de dólares al año por este concepto, principalmente desde Estados Unidos. Este flujo ayuda a sostener el consumo en millones de hogares, sobre todo en estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Oaxaca. En otras palabras, las remesas funcionan como un amortiguador económico en comunidades donde el ingreso local no siempre alcanza.

Inversión, tipo de cambio y comercio exterior

Otro dato clave es la inversión, especialmente la relacionada con el nearshoring. Empresas extranjeras han mostrado interés en instalar o ampliar operaciones en México por su cercanía con Estados Unidos, su red comercial y su mano de obra competitiva. Esto ha favorecido a entidades como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Bajío industrial. Sin embargo, el aprovechamiento real de esta oportunidad depende de infraestructura, energía, agua y certeza regulatoria.

El tipo de cambio también ha sido una señal observada con atención. El peso mexicano ha mostrado periodos de fortaleza frente al dólar, llegando a cotizar en niveles históricamente apreciados en diversos momentos recientes. Un peso fuerte abarata importaciones como maquinaria, tecnología o ciertos insumos, pero puede complicar a exportadores si sus ingresos están en dólares y sus costos en pesos no bajan al mismo ritmo.

Indicador Lectura actual aproximada Impacto sencillo PIB Crecimiento moderado, alrededor de 1.5% a 3.0% Más actividad, pero sin fuerte aceleración Inflación Cerca de 4% a 5% anual Los precios siguen presionando el gasto familiar Tasa de interés En niveles altos Crédito más caro para hogares y negocios Desempleo Bajo, alrededor de 2.5% a 3.0% Hay empleo, aunque no siempre formal o estable Remesas Más de 60 mil millones de dólares anuales Apoyan el consumo en muchas regiones

Lo que conviene tener presente