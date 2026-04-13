Ciudad de México, capital económica de Iberoamérica durante el IX Congreso de CEAPI

La IX edición del Congreso se celebrará entre el 25 y el 27 de mayo bajo el lema «La Fuerza de Iberoamérica», reuniendo a destacados líderes empresariales e institucionales. En este contexto, la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha subrayado que «Iberoamérica tiene todo lo que necesita el mundo: agua, energía, minerales, alimentos y capital humano» y ha añadido que «México es la mejor sede posible por sus sólidas relaciones multilaterales y creciente presencia empresarial»

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha presentado oficialmente este jueves el IX Congreso Iberoamericano CEAPI, que se celebrará del 25 al 27 de mayo de 2026 en Ciudad de México. El acto ha tenido lugar en la residencia del embajador de México en España (Madrid), Quirino Ordaz Coppel, que ha actuado como anfitrión. También han intervenido la directora de la Fundación Casa de México, Ximena Caraza, y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova.

Después de una exitosa octava edición en Sevilla, el Congreso Iberoamericano vuelve a América Latina para ubicarse, por primera vez, en la capital de México. Un evento que, bajo el lema «La Fuerza de Iberoamérica», acogerá a más de 400 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de América Latina y España, y personalidades institucionales de toda la región.

Los asuntos que se abordarán se dividen en tres bloques temáticos: la fuerza de Iberoamérica en un mundo multipolar, los empresarios en el centro de la solución y los sectores estratégicos que marcan el futuro.

Por su parte, Ximena Caraza destacó el crecimiento de CEAPI y expresó el interés de México en fortalecer la colaboración empresarial con España y toda Iberoamérica. Subrayó que existen proyectos y oportunidades para crecer juntos, señalando además que México concentra el 76 % de las inversiones latinoamericanas en España y busca ampliar esta cooperación. Aunado a ello, Núria Vilanova insistió en que «Iberoamérica tiene todo lo que necesita el mundo: agua, energía, minerales, alimentos y capital humano». Además, destacó que la novena edición del congreso será una oportunidad para reunir a líderes empresariales y fortalecer la colaboración entre España, México y la región. En donde el apoyo de importantes organismos iberoamericanos será pieza clave.

Presencia de grandes líderes empresariales e institucionales

En el encuentro participarán destacados empresarios líderes de Iberoamérica —principalmente de México, España, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Honduras, República Dominicana y Venezuela—, incluyendo presidentes y altos directivos de grandes compañías y grupos empresariales. Se trata de figuras clave del ámbito económico que representan a algunas de las empresas más influyentes de la región.

Entre los líderes institucionales que tendrán presencia en el Congreso, destacan Sergio Díaz-Granados, Presidente Ejecutivo de CAF; Rebeca Grynspan, candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas; Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano (SEGIB); Mariano Jabonero, Secretario General de OEI; Alexandre Pupo, Secretario General de OIJ; Gina Riaño, Secretaria General de OISS; Michelle Muschett, Subsecretaria General, Administradora Adjunta y Directora Regional para América Latina y El Caribe del PNUD; Altagracia Gómez Sierra, Coordinadora del Consejo Empresarial del Gobierno de México, y José Medina Mora, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros.