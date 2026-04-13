Danfoss refuerza su liderazgo global con una ambiciosa estrategia ESG hacia 2030

Los tres pilares principales de Danfoss son eficiencia energética, reutilización de energía y abastecimiento de fuentes renovables

En un contexto global donde la sostenibilidad se ha convertido en un eje estratégico para la competitividad empresarial, Danfoss consolida su posicionamiento como un actor clave en la transición energética mediante una sólida estrategia ESG (Environmental, Social & Governance), orientada a generar valor sostenible de largo plazo y acelerar la descarbonización de sus operaciones y de sus clientes.

Bajo el principio «We engineer tomorrow to build a better future», la compañía ha integrado la sostenibilidad en el núcleo de su modelo de negocio, apostando por una estrategia de crecimiento verde que combina innovación tecnológica, eficiencia energética y responsabilidad corporativa.

«Queremos ser el socio preferido de nuestros clientes en su camino hacia la descarbonización», ha señalado la dirección global de la compañía, destacando que esta visión se sustenta en inversiones continuas en electrificación, digitalización y desarrollo de soluciones sostenibles.

Una estrategia integral para impulsar la descarbonización

Como parte de su meta ESG hacia 2030, Danfoss ha establecido objetivos claros y medibles alineados con la iniciativa Science Based Targets (SBTi), con el propósito de limitar el calentamiento global a 1.5°C destacando como objetivos prioritarios los siguientes:

Alcanzar la neutralidad de carbono en sus operaciones globales para 2030.

Reducir en un 15 % las emisiones de su cadena de valor.

Posicionar la reducción de emisiones de sus clientes como un elemento central de su propuesta de valor.

Para lograrlo, la compañía implementa un enfoque estructurado basado en tres pilares: eficiencia energética, reutilización de energía y abastecimiento de fuentes renovables. Este modelo ya ha permitido avances significativos en diversas regiones, incluyendo la neutralidad de carbono en su campus de Nordborg y reducciones sustanciales de emisiones en instalaciones industriales.

Asimismo, Danfoss impulsa la descarbonización más allá de sus propias operaciones, mediante el desarrollo de soluciones energéticamente eficientes que contribuyen a disminuir las emisiones generadas durante el uso de sus productos, uno de los componentes más relevantes de su huella de carbono total.

Economía circular como motor de innovación

Otro de los ejes estratégicos de la compañía es la circularidad. A través de su marco «Rethink, Reduce, Recirculate», Danfoss busca transformar el ciclo de vida de sus productos, desde el diseño hasta su disposición final.

La meta es que más del 80 % de los nuevos productos desarrollados estén alineados con principios de economía circular para 2030. Esto implica el uso de materiales reciclables, el diseño para desmontaje, la optimización de recursos y la implementación de modelos de negocio que prolonguen la vida útil de los productos. Como parte de este esfuerzo, la empresa ha desarrollado herramientas como la Circular Design Guide, que integra lineamientos prácticos para reducir la huella de carbono y fomentar procesos de producción más sostenibles.

Compromiso social: diversidad, seguridad y ética

En el ámbito social, Danfoss promueve una cultura organizacional basada en la diversidad, la equidad y la inclusión (DE&I), con objetivos concretos como alcanzar un 80 % de diversidad en equipos de liderazgo y un 30 % de representación femenina en posiciones directivas para los próximos años.

La compañía también mantiene un firme compromiso con la seguridad laboral, bajo el principio «Safety First», impulsando programas de gestión de riesgos, participación activa de los colaboradores y mejora continua en sus indicadores de desempeño.

En materia de gobernanza, Danfoss opera bajo estrictos estándares éticos y de cumplimiento, incluyendo políticas de derechos humanos, prácticas anticorrupción y procesos de abastecimiento responsable. Todos sus proveedores deben adherirse a un código de conducta que integra criterios ambientales, sociales y de seguridad.

Transparencia y rendición de cuentas

La integración del enfoque ESG en la estrategia corporativa se refleja también en sus procesos de reporte. Desde 2021, la compañía publica informes anuales integrados que combinan resultados financieros y desempeño en sostenibilidad, incorporando métricas específicas y estándares internacionales.

Este nivel de transparencia responde a las crecientes expectativas de inversionistas, clientes y reguladores, quienes demandan mayor claridad sobre el impacto ambiental y social de las organizaciones.

Innovación sostenible como ventaja competitiva

Para Danfoss, la sostenibilidad no solo es una responsabilidad, sino una oportunidad estratégica. La compañía continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, así como en adquisiciones que fortalecen su portafolio tecnológico y su capacidad para liderar la transición hacia una economía baja en carbono.

Con una visión clara hacia 2030, Danfoss busca no solo reducir su impacto ambiental, sino también habilitar a sus clientes y socios para lograr sus propios objetivos climáticos, consolidándose como un referente global en soluciones sostenibles.