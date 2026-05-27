Expo Producción México 2026: innovación, tecnología y nuevas oportunidades para la industria textil y de confección

Del 10 al 12 de septiembre de 2026, Centro Banamex de la Ciudad de México será la sede de Expo Producción México, evento que, por segundo año consecutivo, se realizará en alianza estratégica con FESPA Mexico

La industria textil y de confección atraviesa una etapa de transformación impulsada por la automatización, la digitalización, la personalización y la necesidad de desarrollar procesos más eficientes y sostenibles. En este contexto, Expo Producción México 2026 regresa como uno de los principales espacios de encuentro para los profesionales que buscan conocer las tendencias, tecnologías y soluciones que están redefiniendo el futuro de la manufactura textil en México y América Latina.

Del 10 al 12 de septiembre de 2026, Centro Banamex de la Ciudad de México será la sede de Expo Producción México, evento que, por segundo año consecutivo, se realizará en alianza estratégica con FESPA Mexico, fortaleciendo la integración entre la industria textil, la confección y la impresión especializada.

La edición 2026 proyecta reunir alrededor de 14,000 visitantes especializados y contará, junto con FESPA Mexico, con más de 250 empresas nacionales e internacionales y cerca de 400 marcas representadas en más de 19,000 metros cuadrados de exhibición.

Actualmente, México se mantiene como uno de los principales productores textiles y de confección en América Latina, impulsado por fenómenos como el nearshoring, la relocalización de cadenas de suministro y la creciente demanda de producción regional.

Durante los tres días del evento, los asistentes podrán explorar las soluciones más recientes de:

Fabricación por contrato.

Maquinaria de corte y confección.

Maquinaria de bordado y acabado.

Maquinaria textil y de tejido.

Fibras e hilos.

Telas no tejidas.

Pigmentos.

Investigación, desarrollo, capacitación y consultoría.

Servicios y logística.

Textiles técnicos, sintéticos e inteligentes.

Sistemas de software, inteligencia y control de producción.

Suministros.

Uno de los espacios más destacados será Garment Station, experiencia desarrollada en conjunto con FESPA Mexico que mostrará procesos completos de personalización, impresión y confección textil mediante talleres, demostraciones y actividades especializadas.

Asimismo, el programa de conferencias reunirá a especialistas de la industria para compartir información sobre la evolución de la industria textil y de confección, incluyendo automatización avanzada en corte y confección, sustentabilidad aplicada a la producción textil, digitalización y modelado 3D de prendas, innovación en procesos industriales, eficiencia energética en plantas de producción, tecnologías sin costura, automatización del control de calidad, textiles de alto desempeño para uniformes deportivos, el impacto del fast fashion, inteligencia artificial aplicada a manufactura textil, e-commerce y nuevas estrategias para conectar con el consumidor dentro de la industria de la moda.

Expo Producción México 2026 se llevará a cabo del 10 al 12 de septiembre en Centro Banamex, Ciudad de México. El registro para asistir al evento estará disponible próximamente a través del sitio oficial de Expo Producción México.

Acerca de Expo Producción

Expo Producción México es una plataforma especializada para la industria textil y de confección que reúne innovación, tecnología y soluciones para manufactura, automatización, personalización y producción textil. En alianza con FESPA Mexico, el evento conecta a fabricantes, proveedores y tomadores de decisión de toda la región para impulsar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer la evolución de la industria en México y América Latina.