MiQ adquiere Rocket Lab, acelerando el crecimiento de aplicaciones móviles a escala global

La operación integra el «crecimiento in-app» con el «alcance total del mercado» en una solución publicitaria unificada

La compañía global de tecnología publicitaria MiQ anunció hoy la adquisición de Rocket Lab, una empresa especializada en el crecimiento de aplicaciones móviles, marcando así su expansión estratégica hacia el marketing in-app a escala. La operación combina la experiencia profunda de Rocket Lab en entornos móviles con la oferta omnicanal de MiQ, para ofrecer a sus clientes una solución integral a lo largo de todos los canales de medios.

MiQ ha elegido a Rocket Lab como pieza clave para acelerar el desempeño in-app como una capacidad central de producto. Esta integración fortalece su propuesta omnicanal y potencia Sigma, su sistema operativo impulsado por inteligencia artificial, al incorporar datos móviles y regionales críticos dentro de su ecosistema de más de 700 billones de señales. Con las capacidades de Rocket Lab, MiQ habilita estrategias más precisas y orientadas a resultados para marcas que operan en un entorno cada vez más mobile-first.

Este anuncio se suma a la reciente adquisición de Adsmovil, consolidando a MiQ como el actor independiente líder en publicidad programática y soluciones in-app para marcas y agencias en América Latina. En conjunto, estos movimientos estratégicos refuerzan la expansión global de la compañía y profundizan su presencia en mercados de alto crecimiento donde la adopción móvil continúa acelerándose.

Con una sólida presencia regional en América Latina, incluyendo Argentina, Brasil, México, Colombia y Uruguay, Rocket Lab aporta una profunda experiencia en adquisición y engagement de usuarios a escala. La combinación de sus capacidades con la oferta omnicanal de MiQ da lugar a una solución de clase mundial para anunciantes globales que buscan crecimiento medible.

Los clientes de MiQ ahora podrán beneficiarse de las soluciones de growth para aplicaciones de Rocket Lab, mientras que MiQ impulsará la expansión de Rocket Lab en sus regiones de mayor crecimiento aparte de Latam, particularmente en Asia-Pacífico.

«Esta adquisición representa un paso estratégico en nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes a acelerar la adquisición de usuarios mediante un marketing más inteligente y basado en datos», afirmó Gurman Hundal, cofundador y CEO global de MiQ.

«Al ofrecer a marcas y agencias acceso a nuestra primera solución enfocada en aplicaciones móviles a través de las capacidades de inteligencia artificial de Rocket Lab, lograremos un mejor desempeño que seguirá fortaleciéndose con el tiempo. La experiencia de Rocket Lab nos permite desarrollar soluciones aún más personalizadas que generan resultados reales de negocio, asegurando que nuestros clientes se mantengan competitivos en un mundo cada vez más móvil y conectado. Además, utilizaremos sus datos y capacidades para desbloquear nuevos insights, especialmente para quienes buscan crecer en mercados dinámicos de América Latina y Asia».

«Integrar nuestra estrategia móvil con la tecnología impulsada por inteligencia artificial de MiQ refuerza nuestro posicionamiento como App Growth Hub, aportando una fortaleza sin precedentes a nuestro ecosistema de soluciones y acelerando la forma en que las marcas escalan sus aplicaciones a nivel global», afirmó Juan Echavarria Coll, fundador y CEO de Rocket Lab.

Rocket Lab continuará operando como una unidad de negocio independiente bajo la propiedad de MiQ y continuará siendo liderado por Juan Echavarria Coll como CEO y manteniendo su marca, asegurando la continuidad para clientes, socios y colaboradores. No se prevén cambios en la estructura organizacional de ninguna de las dos compañías.