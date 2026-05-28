Saba: el cuidado del ciclo también forma parte del bienestar cotidiano

La marca invita a cuidar la Zona V más allá del periodo, con información clara y prácticas de autocuidado para vivir el ciclo menstrual con mayor conciencia

Hoy, cada vez más personas incorporan hábitos de bienestar a su rutina diaria, desde priorizar el descanso hasta mantenerse hidratadas o cuidar su salud emocional. Sin embargo, al hablar de salud menstrual, los hábitos de cuidado suelen limitarse a los días del periodo. Bajo esta visión, Saba® busca impulsar una conversación más amplia, entendiendo que el cuidado del ciclo no comienza ni termina con la menstruación, sino que forma parte del bienestar cotidiano.

De acuerdo con la Segunda Encuesta de Gestión Menstrual, realizada por Essity, UNICEF México y Menstruación Digna México, el 66 % de las encuestadas aseguró haber tenido poca o nula información cuando llegó su primer periodo. Además, el 65 % de las personas menstruantes desconoce que el ciclo se divide en cuatro fases, reflejando la necesidad de seguir promoviendo espacios de educación menstrual más claros y accesibles.

En el Día de la Higiene Menstrual, estas conversaciones cobran especial relevancia, especialmente cuando el acceso a la información también influye en la forma en que las personas viven su ciclo.

«Hablar sobre salud menstrual también es hablar sobre conocimiento y prevención. Cuando entendemos nuestro ciclo, podemos identificar patrones y cambios importantes en nuestro cuerpo y tomar decisiones más informadas», mencionó Ximena Magaña, Marketing Manager de Saba®.

«Además, hoy vemos una mayor apertura para hablar sobre bienestar menstrual y autocuidado. El 83 % de las encuestadas considera que menstruar les permite estar más pendientes de su cuerpo; es decir, cada vez más personas buscan conectar de forma más consciente con él y entender mejor las señales que acompañan cada etapa», complementa.

Desde el autocuidado cotidiano hasta el conocimiento del cuerpo, existen pequeños hábitos que pueden contribuir al bienestar menstrual. Por ello, Saba® comparte algunas recomendaciones para integrar en la rutina diaria:

Llevar un registro del ciclo: anotar la duración del periodo, los síntomas y los cambios en el flujo vaginal puede ayudar a conocer mejor el cuerpo e identificar alteraciones con mayor facilidad.

Escuchar las necesidades del cuerpo: durante algunas fases puede haber más cansancio, sensibilidad o malestares físicos, por lo que descansar adecuadamente, alimentarse de forma consciente y mantenerse hidratada puede hacer una diferencia importante.

Mantener un cuidado íntimo adecuado: usar ropa interior de algodón, cambiarla diariamente y lavar la vulva con productos especializados ayuda a mantener el equilibrio natural de la Zona V. Además, incorporar toallitas húmedas durante el día puede brindar una mayor sensación de frescura.

Cambiar frecuentemente los productos de salud menstrual: durante el periodo, se recomienda cambiar toallas femeninas, tampones o copa menstrual cada cuatro horas, dependiendo del flujo. Para el resto del ciclo, lo ideal es sustituir los protectores diarios al menos tres veces al día y lavar las manos antes y después de manipular el producto.

La conversación sobre bienestar menstrual continúa evolucionando hacia una mirada más integral del autocuidado y la relación con el cuerpo. Saba® busca seguir impulsando hábitos y conversaciones más abiertas sobre salud menstrual y educación íntima, contribuyendo a que más personas puedan vivir su ciclo con mayor confianza, comodidad e información.