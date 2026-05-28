Mundial 2026 acelerará la transformación sustentable del empaque en México: PakTech

De acuerdo con PakTech, el crecimiento del consumo asociado al Mundial impulsará una mayor demanda de soluciones que permitan reducir empaques secundarios desechables, optimizar logística y fortalecer estrategias de economía circular. PakTech participará en EXPO PACK México 2026, del 2 al 5 de junio en Centro Santa Fe, CDMX

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo representará uno de los eventos deportivos más relevantes en la historia reciente del país, sino también un detonador económico para las industrias de bebidas, retail y consumo, sectores que enfrentarán una creciente presión para responder con soluciones de empaque más sostenibles y eficientes.

De acuerdo con estimaciones de Deloitte, entre 55 % y 65 % del consumo asociado a la «Canasta Mundial» en México estará vinculado a bebidas alcohólicas, mientras que entre 20 % y 25 % corresponderá a bebidas no alcohólicas, impulsado principalmente por el consumo en hogares, reuniones y tiendas de conveniencia. Asimismo, Deloitte estima ingresos por 395 millones de dólares atribuibles al evento en retail.

Ante este escenario, Luis Acacio, gerente comercial de PakTech en México, señaló que el Mundial acelerará tendencias que ya están transformando la industria mexicana del empaque: sostenibilidad, circularidad, automatización y reducción de residuos.

«El Mundial generará un incremento extraordinario en el consumo de bebidas y productos empacados. Esto representa una enorme oportunidad para las marcas, pero también un reto ambiental y logístico que exige soluciones de empaque más inteligentes y sustentables», señaló Luis Acacio.

La compañía destacó que el mercado mexicano de empaques atraviesa un momento de expansión impulsado por el comercio electrónico y las nuevas exigencias regulatorias en materia ambiental. De acuerdo con información de Mordor Intelligence, el sector alcanzará un valor estimado en México de 30 mil mdd en 2026 y 39 mil mdd hacia 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 5.3 % entre 2026 y 2031.

«Las empresas están cumpliendo criterios cada vez más importantes de contenido reciclado, reciclabilidad y recuperación de materiales, mientras que los consumidores muestran un rechazo creciente hacia empaques difíciles de reciclar y plásticos de un solo uso.

El gerente de PakTech, empresa estadounidense especializada en asas reutilizables y reciclables fabricadas con polietileno de alta densidad (HDPE) 100 % reciclado, consideró que el crecimiento del consumo asociado al Mundial impulsará una mayor demanda de soluciones que permitan reducir empaques secundarios desechables, optimizar logística y fortalecer estrategias de economía circular.

Asimismo, Luis Acacio informó que México se posiciona como el país con mayor rentabilidad para la producción de productos de empaque basados en HDPE, incluidas las botellas. Igualmente, dio a conocer que el segmento de alimentos y bebidas concentra actualmente el 45 % del mercado de empaques en México y seguirá siendo el principal motor de crecimiento del sector en los próximos años.

«El consumidor ya no solo evalúa el producto; también analiza el impacto ambiental del empaque. Los megaeventos, como la Copa del Mundo, aceleran esa conversación y hacen más visibles las decisiones de las marcas», añadió Acacio.

PakTech participará en EXPO PACK México 2026, del 2 al 5 de junio en Centro Santa Fe, donde presentará soluciones orientadas a automatización de empaques, asas elaboradas con material reciclado y, a su vez, reciclables, lo que brinda una solución de compromiso ambiental relevante para las empresas.