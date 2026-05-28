Ecolab presenta su Growth & Impact Report 2025 con resultados récord en crecimiento, sostenibilidad e innovación

La compañía alcanzó un récord de $16,081 millones de dólares en ventas, generando un valor acumulado de $12.9 mil millones de dólares para sus clientes. Ecolab contribuyó a la conservación de 245 mil millones de galones de agua y a la prevención de 4.7 millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero

En un contexto global marcado por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, la transformación industrial y la creciente presión sobre recursos esenciales como el agua y la energía, Ecolab, líder global en soluciones de agua, higiene y prevención de infecciones, presentó los resultados de su Growth & Impact Report 2025.

El informe destaca un desempeño financiero sólido, basado en la innovación tecnológica y el compromiso con la sustentabilidad, a la vez que subraya la capacidad de la compañía para impulsar el crecimiento empresarial y generar impacto positivo en clientes, comunidades y el medio ambiente, al combinar innovación, tecnología y sustentabilidad.

Durante 2025, la compañía registró ventas récord por $16,081 millones de dólares, así como máximos históricos en margen operativo y ganancias por acción. Además, sus soluciones y servicios generaron $12.9 mil millones de dólares en valor acumulado para clientes alrededor del mundo ayudando a las industrias a operar con mayor eficiencia.

En cuanto al impacto ambiental, Ecolab contribuyó al:

Ahorro del agua: conservó 245 mil millones de galones de agua, equivalentes al consumo anual de 849 millones de personas.

Mitigación de carbono: apoyó a evitar la emisión de 4.7 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero.

Salud pública: ayudó a proteger a 1.7 mil millones de personas de enfermedades transmitidas por alimentos e infecciones.

En línea con su estrategia de sustentabilidad, también se continuó fortaleciendo el desempeño de sus propias operaciones. Desde 2018, la compañía ha reducido 36 % la intensidad en el uso de agua y 44 % sus emisiones operativas, mientras que actualmente 92 % de sus operaciones funcionan con energía renovable. Además, sus programas de reciclaje y reutilización evitaron aproximadamente 22.2 millones de kilogramos de residuos.

La innovación tecnológica fue clave en los resultados del año. Como parte de su apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial, Ecolab lanzó Ecolab® Water Navigator IQ™, una plataforma basada en IA que permite optimizar la gestión del agua mediante análisis predictivo y monitoreo inteligente. Además, la compañía fortaleció sus soluciones de enfriamiento directo para centros de datos, un sector clave ante el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y la demanda energética global.

El informe también destaca el avance de iniciativas de colaboración para enfrentar los desafíos globales relacionados con el agua. Entre ellas sobresale la expansión de la Water Resilience Coalition (WRC), integrada actualmente por más de 40 empresas, así como proyectos colaborativos en cuencas estratégicas de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

En el ámbito social, Ecolab reportó una plantilla global superior a 48,000 colaboradores y un nivel de participación de 89 % en sus encuestas internas de compromiso laboral. Además, destinó $24.2 millones de dólares en donaciones a más de 500 organizaciones en zonas donde opera la compañía, y sumó 66,000 horas de voluntariado en 47 países.

Finalmente, el reporte subraya el fortalecimiento de sus estándares de ética y gobernanza corporativa, destacando que 79 % de los ingresos de la compañía ya son clasificados como «limpios» bajo su marco de impacto ambiental y social.

«Hoy, el crecimiento de las empresas depende cada vez más de su capacidad para operar de manera eficiente y responsable. En Ecolab trabajamos para ayudar a los clientes a acelerar su crecimiento mientras optimizan recursos críticos como el agua y la energía, fortalecen su desempeño operativo y avanzan en sus objetivos de negocio y sustentabilidad de manera estratégica y rentable», destacó Eduardo Jaramillo.

El Growth & Impact Report 2025 completo está disponible en Ecolab Growth & Impact Report 2025.