Ingredion es reconocida como una Súper Empresa 2026

Este reconocimiento es derivado del compromiso con una cultura y un clima organizacional favorable al ambiente corporativo

Ingredion en México fue reconocida como Súper Empresa 2026, uno de los mejores lugares donde todos quieren trabajar, distinción otorgada por la revista Expansión y TOP Companies; firma líder en el diagnóstico y fortalecimiento de la Cultura Organizacional. Este reconocimiento confirma que la Compañía ofrece una cultura sólida, un clima laboral positivo y una experiencia humana que impulsa el desarrollo de sus colaboradores.

El resultado reafirma que Ingredion en México vive diariamente una cultura empresarial robusta y un entorno donde las personas se sienten valoradas, escuchadas y acompañadas. La distinción refleja la fortaleza de sus valores, la integridad con la que opera y el compromiso de cada colaborador por construir una Compañía confiable, humana y preparada para el futuro.

Expansión, en alianza con TOP Companies, publica anualmente el ranking Súper Empresas, que reconoce a las compañías con mejores prácticas de cultura, clima y experiencia del colaborador. TOP Companies evalúa dos pilares: la Cultura Organizacional, entendida como la columna vertebral de la Compañía y expresada en creencias, valores y conductas compartidas; y el Clima Organizacional, que representa la atmósfera emocional del día a día en temas como seguridad, bienestar, estrés y compensaciones. Ambos pilares se miden mediante una metodología científico‑social. El ranking completo en este link.

Acerca de Ingredion

Ingredion en México es la compañía líder en México y la de mayor alcance en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones en ingredientes. La Compañía transforma granos, frutas, vegetales y otras materias primas en soluciones de ingredientes de valor añadido para los mercados de alimentación, bebidas, nutrición animal, cerveza y diversas industrias. Ingredion México, con sede corporativa en Guadalajara, Jalisco, opera tres plantas y nueve centros de distribución en el país. Es subsidiaria de Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), con sede corporativa en los suburbios de Chicago, la compañía atiende a clientes en casi 120 países. Con los centros de innovación Ingredion Idea Labs® alrededor del mundo y más de 11,000 colaboradores, la Compañía cocrea junto a sus clientes y cumple su propósito de unir el potencial de las personas, naturaleza y tecnología para juntos hacer la vida mejor. Visitar Ingredion.mx para obtener más información y las últimas noticias.

Acerca de Top Companies y Expansión

Expansión es uno de los medios de negocios más influyentes de México. Top Companies evalúa a las compañías en dos pilares: la Cultura Organizacional y el Clima Organizacional. Ambos los mide mediante una metodología científico‑social que integra la voz de los colaboradores y la evidencia institucional para garantizar resultados confiables y consistentes.