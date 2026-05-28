Unilever de México se posiciona como una de las mejores empresas para trabajar de acuerdo con Merco Talento 2026

La compañía lidera por 4 años consecutivos el sector de consumo masivo y se ubica dentro del top 10 de los mejores equipos de gestión de RH, fortaleciendo su reputación en cultura organizacional, inclusión, liderazgo con propósito y desarrollo de talento

En un contexto donde las personas priorizan entornos laborales más humanos, flexibles y alineados con sus valores, Unilever de México fue reconocida en el ranking Merco Talento 2026 como una de las empresas con mejores equipos de dirección y gestión de Recursos Humanos en el país, que refuerza el compromiso de la compañía con una cultura ganadora donde el desarrollo profesional, la igualdad y el bienestar son prioridad.

La compañía obtuvo el primer lugar dentro del sector de consumo masivo y se posicionó en el top 20 general del ranking, consolidando su estrategia de atracción y retención de talento en México.

El reconocimiento, elaborado por Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), evalúa aspectos relacionados con la calidad laboral, reputación interna, marca empleadora y percepción de distintos grupos de interés. En el caso de Unilever, el resultado demuestra una estrategia centrada en las personas, donde la inclusión, el bienestar y el crecimiento profesional forman parte de la cultura organizacional.

«En Unilever buscamos crear entornos donde cada persona pueda crecer y ser parte del impacto positivo que tienen nuestras marcas. El 87 % de nuestros colaboradores se siente orgulloso de trabajar aquí y mantiene un alto nivel de compromiso, reflejo de una cultura basada en confianza, cercanía y valor hacia nuestra gente», señaló Guillermo Di Bella, CHRO de Unilever México y Foods Latinoamérica.

La compañía ha fortalecido sus políticas de diversidad e inclusión con acciones que generan oportunidades de crecimiento y liderazgo, logrando que más de la mitad de sus puestos directivos estén ocupados por mujeres y que gran parte de su liderazgo provenga de talento mexicano; además, impulsa el desarrollo de jóvenes con alto potencial a través del programa Trainees U-LEAD: Futuros Líderes y promueve esquemas de flexibilidad laboral orientados al bienestar de las personas.

Unilever de México impulsa una cultura de colaboración y empatía, entendiendo que el crecimiento organizacional depende del desarrollo de las personas. Con más de 60 años en el país, emplea a más de 7,000 personas y opera cinco plantas en CDMX, Estado de México, Morelos y Nuevo León. Su operación se ha consolidado como una de las más relevantes a nivel global, integrando innovación, sustentabilidad, excelencia operativa y desarrollo de talento en su estrategia de crecimiento.

El reconocimiento en Merco Talento 2026 se suma a otros avances recientes de la empresa en materia de inclusión y responsabilidad social, como el Distintivo ESR® otorgado por CEMEFI y el Distintivo Empresa Comprometida con la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, entregado conjuntamente por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX).

«Las empresas tienen la oportunidad de transformar la experiencia laboral cuando ponen a las personas al centro. La confianza, la flexibilidad y la inclusión no solo fortalecen a los equipos de alto desempeño, también impulsan culturas más colaborativas, innovadoras y sostenibles en el tiempo», agregó Di Bella.

Con presencia en 190 países y productos que forman parte del día a día de más de 3,700 millones de personas, Unilever fortalece su presencia como empleador responsable mediante una cultura organizacional orientada al desarrollo del talento, el bienestar y la construcción de oportunidades de crecimiento a largo plazo.