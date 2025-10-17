Promueven el talento joven con propuestas de emprendimiento

La Universidad de Monterrey realizó la Cátedra Jorge L. Garza UDEM Inspira 2025, que integró una jornada de diálogos, talleres, conferencias y presentaciones de proyectos estudiantiles de innovación, interdisciplinariedad y de impacto social, que compitieron por los primeros lugares en cuatro categorías

Una iniciativa enfocada en transformar residuos de piña en materias primas biodegradables, fue la propuesta ganadora dentro de la Cátedra Jorge L. Garza UDEM Inspira 2025.

La edición de este año, bajo la temática Conecta, Aprende y Emprende, concluyó con la entrega de premios, después de una jornada de diálogos, talleres, conferencias y presentaciones de proyectos, que tuvieron lugar en la UDEM.

En la categoría Emprende, el proyecto ganador fue CeluNova, que busca transformar residuos de piña en materias primas biodegradables que sustituyan insumos contaminantes, reduciendo deforestación, emisiones y residuos de productos de higiene, elaborado por Manuel Contreras y Adrián Contreras.

El proyecto Aquanova, un sistema de monitoreo hídrico para cuerpos de agua, basado en IA y energía solar, que evalúa su calidad en tiempo real y promueve un uso responsable, obtuvo el reconocimiento en la categoría Crea. En la categoría Idea, ganó Biomurales, de Juan Luis López, estudiante de Médico Cirujano y Partero de la UDEM, que integra murales vivos con musgos y líquenes en muros deteriorados. El premio fue de 35 mil pesos en capital semilla. Los ganadores obtuvieron cursos de Aprendizaje Permanente y mentorías del Hub de Emprendimiento UDEM.

En esta edición, se entregó por primera vez la categoría Imagina, que es un reconocimiento a los proyectos destacados de estudiantes de educación media básica. El ganador fue el proyecto Agua que enciende esperanza, que es una propuesta para generar energía limpia a partir de la presión del agua de un tinaco y usarla para iluminar comunidades rurales sin electricidad.

La familia de don Jorge L. Garza estuvo presente durante la ceremonia de premiación como testigos de honor; asimismo, el rector Mario Páez González; vicerrectores, profesores y profesoras, estudiantes y familiares de quienes participaron en la competencia.

El rector Mario Páez González destacó que la iniciativa cumplió cinco años, superando las expectativas iniciales de participación y proyectos. «A lo largo de estos cinco años, el propósito de la cartera Jorge L. Garza ha sido claro, ser un homenaje a quien con visión y tenacidad creyó en el poder de los jóvenes para transformar la sociedad», señaló.

Páez González concluyó que la Cátedra se convirtió en un espacio donde la innovación se une al conocimiento. Este espíritu reflejó tanto el legado de don Jorge L. Garza como los valores de la UDEM: formar líderes íntegros.

Por su parte, Ana Cristina Garza Herrera, en representación de la familia, invitó a los estudiantes a ver la Cátedra como un punto de partida y no solo como un espacio de teoría. «Permíteme recordarte tres palabras, tres palabras que seguro escuchaste mucho el día de hoy y que pueden cambiar el rumbo de tu vida: Conecta, Aprende, Emprende», afirmó Garza Herrera.

En la conferencia magistral, Oso Trava, emprendedor y creador de Cracks Pódcast, compartió varias experiencias personales, enfocándose en cómo redefinir el propósito y el éxito. «El peor enemigo para la transformación es el éxito, porque crees que ya te la sabes», señaló el emprendedor, explicando que la arrogancia impide el aprendizaje.



Source: Mexicomex Comunicae