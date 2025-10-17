Petco celebra un Halloween lleno de espíritu, disfraces y amor por las mascotas

Con su iniciativa «Terroríficamente Divertido», la marca refuerza su compromiso con la adopción responsable y la expansión de sus tiendas en México

Este Halloween, los disfraces no son solo para humanos. En las tiendas Petco de todo México, perros, gatos y sus tutores celebran juntos una de las fechas más esperadas del año con la iniciativa «Terroríficamente Divertido», una campaña que combina convivencia familiar, creatividad y conciencia sobre el bienestar animal.

Como cada año, Petco invita a sus clientes a disfrutar la iniciativa «Terroríficamente Divertido», una campaña que busca promover la convivencia responsable y fortalecer los lazos afectivos entre las personas y sus mascotas pensadas para toda la familia.

«En Petco se cree que cada momento compartido con mascotas merece celebrarse, y Halloween es una fecha para celebrar el vínculo entre las personas y sus mascotas, pero también para recordar que cada una merece un hogar y cuidados responsables», mencionó Alejandro Ahuad, director general de Petco en México.

El auge del consumo en torno a las mascotas, que incluye desde servicios de salud y grooming hasta moda y entretenimiento, sigue marcando tendencia. Eventos como el Halloween de Petco son una muestra de cómo las marcas han evolucionado hacia experiencias que integran diversión, comunidad y responsabilidad social.

Este 2025, la celebración cobra un significado especial, ya que Petco festeja su 12º Aniversario en México, reafirmando su compromiso con el bienestar animal y la adopción responsable. Actualmente, la marca cuenta con más de 147 tiendas abiertas en 27 estados del país. Estas acciones refuerzan su misión de seguir apoyando a los centros de rescate y brindar un espacio donde cada mascota pueda encontrar su hogar ideal.

Petco convierte la temporada en una oportunidad para fortalecer la conexión entre humanos y animales, destacando que el amor y el cuidado también pueden ser parte de la diversión.



Source: Mexicomex Comunicae