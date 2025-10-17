Despegar revela los destinos más buscados para Día de Muertos 2025

La empresa de tecnología de viajes líder de Latinoamérica registra un aumento en búsquedas en CDMX y la Riviera Maya

Como cada año, México se llena de colores, aromas y sabores para recibir el Día de Muertos y a miles de viajeros que buscan vivir de cerca esta tradición. Originada en el siglo XVI como una fusión entre costumbres católicas e indígenas, la celebración honra a los difuntos con ofrendas coloridas colocadas para recibir sus almas, que se cree regresan el 1 y 2 de noviembre.

Pero no solo las almas viajan en estas fechas: miles de turistas nacionales e internacionales también lo hacen para ser parte de esta festividad. De acuerdo con Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, este año las búsquedas aumentaron hacia destinos como Ciudad de México, la Riviera Maya, Playa del Carmen y Puerto Escondido.

«Si bien en 2024 se registró un aumento en las reservas hacia destinos tradicionales como Oaxaca, Guanajuato y Michoacán, este año los viajeros están mostrando un interés particular por las playas del sur y la península. México cuenta con una oferta turística diversa y competitiva, y en Despegar estamos enfocados en acercar cada vez más opciones que respondan a las nuevas preferencias de los viajeros», afirma Santiago Elijóvich, VP & Country Manager de Despegar en México.

La Ciudad de México sigue siendo el epicentro de las celebraciones. Sus enormes ofrendas, como la Gran Ofrenda del Zócalo (25 de octubre al 3 de noviembre) y la Mega Ofrenda de la UNAM (31 de octubre al 2 de noviembre), son imperdibles. También destaca el tradicional Desfile de Día de Muertos, inspirado en la película 007: Spectre (2015), cuya popularidad llevó a que, desde 2016, se organizara anualmente como un atractivo turístico que reúne a miles de personas entre música, color y tradición. Además, el pueblo de San Andrés Mixquic, al sureste de la ciudad, ofrece un ambiente más íntimo con velas y flores de cempasúchil en su panteón.

Para quienes prefieren un entorno distinto, la Riviera Maya combina las tradiciones mexicanas con la herencia maya. Aquí el Día de Muertos se conoce como Hanal Pixán o «comida de las almas», y se celebra con altares, desfiles y el tradicional Festival de las Tradiciones de Vida y Muerte en el Parque Xcaret. Una experiencia más singular se encuentra en Pomuch, Campeche, donde el ritual Choo Ba’ak incluye limpiar los huesos de los difuntos como señal de respeto.

En el Bajío, Guanajuato ofrece recorridos nocturnos por sus callejones llenos de leyendas, mientras que Guadalajara presenta Calaverandia, un parque temático con música, proyecciones y mariachi.

La riqueza cultural de México hace que cada destino ofrezca experiencias únicas. Con la ayuda de su asistente virtual SOFIA, Despegar emplea inteligencia artificial para recomendar paquetes personalizados con vuelo, hotel, traslados y actividades, facilitando la planeación y adaptándose a cada estilo de viajero.

Ya sea recorriendo coloridas ofrendas, probando pan de muerto con chocolate caliente o disfrutando de desfiles llenos de vida, los viajeros tienen múltiples opciones para sumergirse en una celebración que honra el pasado y celebra el presente.



Source: Mexicomex Comunicae