Factor Wellbeing de Tecmilenio distingue a empresas que promueven una cultura del bienestar

El Instituto del Propósito y Bienestar Integral (IPBI) de Tecmilenio entregó el distintivo Factor Wellbeing en reconocimiento a las empresas con cultura y prácticas de bienestar integral alineadas a la estrategia de negocio. En esta edición se distinguieron 41 nuevas empresas y el histórico desde 2021 suma 93 organizaciones certificadas tras la evaluación de más de 116.000 colaboradores, entre ellas Viva y BBVA

El Instituto del Propósito y Bienestar Integral (IPBI) entregó el distintivo Factor Wellbeing a un grupo de empresas mexicanas, en el marco del evento Wellbeing 360: Organizaciones con propósito, realizado el 9 de octubre en la Ciudad de México. Este reconocimiento valida la implementación de una cultura de bienestar integral y certifica a las corporaciones que demuestran un compromiso con la salud física, mental y emocional de sus colaboradores a través de políticas y programas efectivos.

La iniciativa Factor Wellbeing fue lanzada en 2021 con el objetivo de proveer un marco metodológico para transformar los entornos laborales. Desde su primera convocatoria, ha evaluado y acompañado a más de 150 organizaciones en México.

Al respecto, la Dra. Rosalinda Ballesteros, directora del IPBI de Tecmilenio, señaló la importancia de alinear los objetivos empresariales con los valores de los empleados: «Darle propósito a lo que se realiza en el trabajo hace que seamos parte de una comunidad que confía en su capacidad de hacer la diferencia, y eso importa».

Entre el grupo de organizaciones galardonadas con el distintivo se encuentran empresas como Viva, Siemens, Afirme Seguros y BBVA, entre otras líderes de diversas industrias que demostraron un compromiso sostenido con la mejora de sus entornos de trabajo.

En la edición de este año fueron distinguidas 41 nuevas empresas. Estas se suman a las organizaciones que mantienen su certificación vigente, conformando una comunidad activa de más de 50 compañías promotoras del bienestar. Con estos resultados, el histórico de la iniciativa desde 2021 asciende a 93 empresas certificadas, con una participación acumulada de más de 116.000 colaboradores en los procesos de evaluación, lo que representa una de las muestras más significativas sobre el estado del bienestar corporativo en el país.

El concepto de bienestar manejado por el Instituto se define como un estado que va más allá de la ausencia de enfermedad. «Bienestar es sentirnos felices y experimentar emociones positivas en el día a día: es alcanzar un sentido de satisfacción y trascendencia al saber que lo que se realiza está al servicio de los demás», precisó Ivan Guerrero, director de Soluciones Empresariales del IPBI. Esta definición es la base sobre la cual se estructuran los criterios de evaluación del distintivo Factor Wellbeing, promoviendo el florecimiento humano como un objetivo organizacional.

La iniciativa inició un proceso de expansión regional mediante alianzas internacionales. La convocatoria, originalmente centrada en México, ya se extendió a organizaciones de Centroamérica y se proyecta su ampliación a otros mercados de Latinoamérica. El objetivo de esta expansión es crear una red de colaboración transfronteriza para el intercambio de mejores prácticas en el entorno laboral.

El distintivo Factor Wellbeing se posiciona como un estándar de referencia en la evaluación y promoción de culturas organizacionales positivas. Su modelo, basado en evidencia y orientado al negocio, ofrece una guía para las empresas que buscan mejorar sus entornos de trabajo como una ventaja competitiva sostenible, factor especialmente relevante en el mercado laboral actual para la atracción y retención del mejor talento profesional.



Source: Mexicomex Comunicae