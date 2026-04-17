Alianza estratégica entre EIDOS Arquitectura y Rise da origen a Grupo Origen para transformar el desarrollo inmobiliario en México

Eidos y Rise han formalizado una alianza estratégica de la que surge Grupo Origen, con el propósito de avanzar en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en México enfocados en la creación de comunidades sostenibles y de alto valor. Eric Solis Palma, Oscar Cánovas Román y Marco Ramírez Torreblanca, quienes lideran el grupo, estarán al frente de este esfuerzo conjunto para crear comunidades que generen valor a largo plazo tanto para sus residentes como para el entorno

Grupo Origen nace de la unión de dos empresas con amplia trayectoria en el desarrollo inmobiliario residencial y turístico de alto nivel, y destaca por su capacidad para integrar proyectos que no solo buscan la rentabilidad, sino que también promueven el respeto al entorno natural y el bienestar de las comunidades. La combinación de arquitectura contemporánea, análisis territorial y conservación ambiental se ha convertido en su sello, dando forma a espacios que dialogan con su contexto y contribuyen al desarrollo urbano responsable.

Por su parte, Rise se ha consolidado como un referente del sector inmobiliario mexicano por su enfoque innovador en el desarrollo de proyectos residenciales con diseño distintivo. A través de iniciativas como Hightower y E11even Tower, la empresa ha sabido crear comunidades que no solo satisfacen las necesidades de sus residentes, sino que también aportan valor económico y social a largo plazo.

La colaboración entre Eidos Arquitectura y Rise bajo Grupo Origen tiene como objetivo combinar las fortalezas de ambas empresas en las áreas de diseño arquitectónico, inversión inmobiliaria y planificación estratégica. Este enfoque integral permitirá al grupo impulsar proyectos innovadores que respondan a las necesidades del mercado y contribuyan al crecimiento económico y social de las comunidades donde se implementen.

Cánovas Román comentó que esta alianza busca aprovechar las fortalezas de ambas compañías para mejorar la eficiencia y el impacto de los proyectos inmobiliarios, siempre centrados en la sostenibilidad y en el desarrollo de comunidades que agreguen valor a largo plazo.

Con esta colaboración, Eric, Oscar y Marco refuerzan su compromiso con el desarrollo de proyectos residenciales sostenibles, contribuyendo al crecimiento de las comunidades y al bienestar de los residentes en México.