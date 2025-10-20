MB Signature Properties se consolida como líder global en el MB Limitless Summit 2025

MB Summit reunió a más 1.500 inversionistas y líderes empresariales en Cancún, donde se alcanzaron más de 100 millones de dólares en ventas y se presentó el desarrollo MB Resort Orlando

El MB Limitless Summit 2025, celebrado en el Moon Palace Cancún, reunió durante cuatro días a más de 1.500 inversionistas, empresarios y líderes de alto impacto de México, Estados Unidos y América Latina, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes de la región en materia de inversión, innovación y liderazgo empresarial.

El evento, concebido como una experiencia integral de transformación personal, financiera y profesional, fue el escenario para el lanzamiento internacional del MB Resort Orlando, el nuevo desarrollo insignia de MB Signature Properties en Estados Unidos, con una inversión de 250 millones de dólares.

MB Limitless Summit 2025 combinó negocios, motivación y entretenimiento de alto nivel, incluyendo conferencias magistrales del orador y autor Daniel Habif, quien habló sobre liderazgo consciente y abundancia, y del empresario Gary Vaynerchuk (Gary Vee), referente global del marketing digital, quien compartió su visión sobre innovación, disrupción y construcción de marcas relevantes en la era digital.

Además, la clausura del evento estuvo a cargo del cantante Carlos Vives, cuyo concierto exclusivo marcó el cierre de una experiencia que fusionó lujo, aprendizaje, bienestar y networking internacional.

Durante su intervención, Miguel Barbosa Martín, fundador y CEO de MB Signature Properties —reconocido entre los 300 líderes más influyentes de México — destacó que el éxito del encuentro refleja la fuerza del ecosistema latino de inversión y el potencial de expansión del sector inmobiliario en Estados Unidos.

«MB Limitless es una comunidad de soñadores, emprendedores e inversionistas que creen en las oportunidades sin fronteras. Lo que comenzó en Yucatán hoy se expande al mundo, demostrando que el talento latino puede generar riqueza, cultura y legado», afirmó Barbosa.

El evento también fue la plataforma de lanzamiento de ClickMBuy, la nueva plataforma digital de MB Signature Properties descrita como el «Amazon de los bienes raíces», que permite a inversionistas extranjeros explorar y adquirir propiedades en EE.UU. de manera ágil, segura y transparente.

MB Resort Orlando: más de 100 millones de dólares en ventas y 25 % de preventa vendida

Uno de los momentos más destacados del evento fue la presentación de MB Resort Orlando, desarrollo que alcanzó más de 100 millones de dólares en ventas y un 25 % de preventa vendida en su fase de lanzamiento.

Ubicado a minutos de los parques de Disney World, MB Resort Orlando es un complejo de 199 residencias de lujo que integra el innovador modelo de Propiedad Fraccional Escriturada (Deeded Fractional Ownership), que permite a los inversionistas acceder a una fracción legal de propiedad desde $35,000 dólares, con beneficios como seguridad jurídica, conectividad global e ingreso garantizado por renta.

El proyecto será construido por Welbro Building Corporation y operado por Paramount Hospitality Management, con fecha de apertura estimada para 2029.

Sobre MB Signature Properties

MB Signature Properties es una firma desarrolladora inmobiliaria con sede en México y presencia activa en Miami y Orlando. Reconocida por sus proyectos residenciales y tipo resort de alta rentabilidad, la compañía redefine el sector al integrar lujo, cultura y tecnología en cada desarrollo. Con más de 18 proyectos en México y Estados Unidos, MB Signature Properties combina diseño arquitectónico, modelos de inversión innovadores y un enfoque humano para generar valor, plusvalía y bienestar a largo plazo. Para mayor información, visitar https://mbsignatureproperties.com.

Sobre Miguel Barbosa Martín

Arquitecto, empresario y fundador de MB Signature Properties. Es considerado uno de los desarrolladores latinos más influyentes de su generación. Reconocido entre los 300 líderes más influyentes de México que publica la revista Líderes Mexicanos, Barbosa ha impulsado un modelo de inversión que democratiza el acceso al lujo a través de la Propiedad Fraccional Escriturada, generando más de 350 empleos directos y una comunidad de inversionistas con presencia en toda América Latina. A sus 38 años, lidera una compañía que combina innovación, propósito y resiliencia, construyendo desarrollos que trascienden como espacios de bienestar, inversión y legado.



Source: Mexicomex Comunicae