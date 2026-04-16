La OEI y ODILO firman una alianza para acelerar la transformación tecnológica de la educación en América Latina

Este acuerdo estratégico busca transformar el sector en la región, promoviendo la calidad, la equidad y la sostenibilidad a través de la tecnología. ODILO aportará su capacidad técnica, apoyo en alianzas y gestión de fondos; la OEI facilitará la implementación local de las iniciativas a través de su red territorial

ODILO, la edtech española que transforma la manera en que las personas y organizaciones aprenden en un entorno digital único, y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) han firmado una alianza estratégica para hacer de la innovación y la tecnología los motores de la educación y la formación en América Latina, con un potencial de impacto directo en países como México.

A través de un Memorando de Entendimiento (MDE), ambas organizaciones han acordado colaborar para promover la calidad, equidad y sostenibilidad en la educación, mediante proyectos y notas conceptuales para la captación de fondos de cooperación, tanto públicos como privados, destinados a optimizar los sistemas de enseñanza en la región y reducir las actuales brechas educativas.

En México, la OEI desarrolla decenas de proyectos en colaboración con instituciones como la Secretaría de Educación Pública; la organización impulsa iniciativas centradas en la formación docente, la inclusión educativa y la transformación digital, incluyendo proyectos orientados a la alfabetización digital, el uso responsable de la tecnología y el desarrollo de modelos educativos híbridos, beneficiando a miles de personas en el país y contribuyendo a avanzar en los objetivos de calidad y equidad educativa. La nueva alianza con ODILO fortalece esta actuación al incorporar soluciones tecnológicas escalables para ampliar el acceso a contenidos educativos de calidad.

En este contexto, ODILO aportará su capacidad técnica y su experiencia en el desarrollo de plataformas educativas y experiencias innovadoras, además de apoyar en la creación de alianzas y en la gestión de fondos. Por su parte, la OEI facilitará la implementación de las iniciativas a través de sus oficinas locales en América Latina, aprovechando su amplia experiencia y presencia sobre el terreno.

«A través de esta alianza, sumamos nuestra red institucional y amplia presencia en Iberoamérica a la capacidad técnica de ODILO, con el firme propósito de reducir las brechas educativas. Estamos construyendo un proyecto común basado en la sostenibilidad y la ética para asegurar que los avances tecnológicos sean una herramienta al servicio de la equidad y la transformación real de la sociedad», destaca Mariano Jabonero, secretario general de la OEI.

«Este acuerdo con la OEI consolida nuestra posición como socio tecnológico estratégico para las instituciones que lideran la transformación educativa en América Latina. Nuestra misión es aportar capacidad de innovación y las máximas garantías de seguridad técnica para crear ecosistemas de aprendizaje que sean, ante todo, motores de inclusión y calidad para todos los estudiantes de la región», afirma Sarah Harmon, directora general de ODILO.

Una iniciativa que promete transformar la educación en América Latina

Con una duración inicial de dos años y con vocación de continuidad y expansión, el acuerdo ha sido diseñado para desarrollarse a través de planes operativos específicos, con recursos y acciones concretas para cada proyecto educativo.

En el contexto mexicano, la alianza podría impulsar, por ejemplo, la implementación de bibliotecas digitales, plataformas de aprendizaje personalizadas y programas de apoyo a la enseñanza, contribuyendo a reducir las desigualdades educativas y a fortalecer la continuidad del aprendizaje. La iniciativa cobra especial relevancia en un escenario en el que el país enfrenta retos en materia de acceso equitativo a la tecnología educativa y mejora de los resultados de aprendizaje.

Además, la alianza deja abierta la puerta a la inclusión de nuevos proyectos o países de habla hispana o portuguesa que colaboren con la OEI. Cabe destacar que la iniciativa se basa en altos estándares de ética y seguridad. Ambas instituciones se comprometen con el uso de un lenguaje inclusivo, la promoción de la igualdad y el cumplimiento riguroso de políticas de transparencia y conformidad. En este sentido, ODILO asegura la privacidad y la protección de datos mediante certificaciones ISO (9001, 27001, entre otras) y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), en la categoría Alta.

Sobre ODILO

ODILO es una empresa de educación digital que permite a cualquier organización crear su propio Ecosistema de Aprendizaje, ofreciendo a sus usuarios acceso ilimitado al catálogo de contenido educativo multiformato más grande del mundo, y la posibilidad de crear todo tipo de experiencias de aprendizaje sin restricciones. Ya se han creado más de mil plataformas, permitiendo el acceso a 170 millones de usuarios en cinco continentes.

ODILO, el mayor ecosistema educativo del mundo, dispone de acuerdos de contenido con +7300 proveedores de contenidos digitales educativos en todos los formatos (cursos, aplicaciones interactivas, videos, podcast, prensa, revistas, audiolibros, e-books, etc.)

ODILO es una empresa multivertical, que impulsa el aprendizaje en Compañías Privadas, Escuelas Públicas y Privadas, Universidades Públicas y Privadas, Formación Profesional Certificada, Administración Pública y Gobierno.

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Bajo el lema «Hacemos que la cooperación suceda», la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Actualmente cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de la Secretaría General en Madrid. En 2024 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional «por su fructífera labor en la promoción del multilateralismo y por representar un importante puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica».

Con más de 600 proyectos y 400 convenios de cooperación activos por año en promedio, la OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, con una media de 6 millones de beneficiarios directos en los últimos cinco años.