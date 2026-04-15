LUX transforma sus anuncios en «limpiadores de algoritmos» para influenciar y renovar el feed digital

El gigante del jabón LUX eleva su poder purificador, llevándolo del cuidado de la piel a las redes sociales

LUX presenta «LUX My Algorithm«, iniciativa global que reimagina la publicidad.

En lugar de competir por atención, los anuncios actúan como «limpiadores de algoritmos» (algorithm cleansers). Cada interacción genera señales de comportamiento diseñadas para influenciar, redirigir y diversificar el feed de las usuarias con el tiempo, renovando por completo su experiencia digital.

El feed no es tan personal como parece

Existe la creencia de que las redes reflejan la esencia de cada una, pero son moldeadas por comportamientos. Cada pausa o «guardar» es una señal que dicta lo que se verá a continuación. Con el tiempo, estas señales atrapan el feed en bucles repetitivos. Aunque no se controle el algoritmo por completo, se posee el poder de influenciarlo.

Un anuncio que educa al algoritmo

Para LUX, un anuncio es un evento de comportamiento. Al mirar o guardar el anuncio, se generan nuevas señales que enseñan al algoritmo a romper bucles repetitivos y mostrar contenido más inspirador. Es la primera vez que una marca diseña publicidad no solo para conectar con su audiencia, sino para influenciar los sistemas que deciden qué contenido mostrar.

De la interrupción a la intervención

«LUX My Algorithm» convierte la publicidad en una fuerza activa. Desarrollada junto a expertos y VML, la campaña demuestra cómo influenciar sistemas digitales. La Dra. Catherine Ball, científica y futurista, afirma: «Esta campaña hace algo fundamentalmente distinto. Transforma la publicidad de una simple interrupción a una intervención con propósito».

De purificar la piel a renovar el feed

Judy Zu, directora global de Marca de LUX, explica: «LUX siempre ha sido un catalizador de la expresión personal. ‘LUX My Algorithm’ parte de una verdad: lo que consumimos moldea lo que vemos y cómo nos sentimos. Invitamos a las mujeres a tomar un rol intencional, creando una relación más positiva con sus feeds«.

Un lanzamiento global comprobado

Antes de su lanzamiento, LUX comprobó esta idea mediante un experimento real. Las participantes que interactuaron con el contenido experimentaron una transformación en sus feeds, revelando nuevos patrones de recomendación. Ya activa en siete mercados a través de plataformas y creadores, LUX redefine la publicidad, convirtiendo anuncios en herramientas que influencian no solo lo que se piensa, sino lo que se descubre a continuación.