La serie premium G de JETOUR presenta su nueva identidad visual «Cresta de Acero» dirigida por la legendaria diseñadora Paula Scher

El 14 de abril, la serie premium G de JETOUR presentó oficialmente una nueva identidad visual dirigida por la legendaria diseñadora Paula Scher. Desde el debut mundial de la G700, Paula se ha unido como asesora de arte, desempeñando un papel fundamental en la dirección visual de la Serie G. El lanzamiento de este nuevo concepto visual marca una nueva fase en la colaboración y un paso significativo en la evolución premium de la marca

Como una de las diseñadoras gráficas más influyentes del mundo, Paula Scher es reconocida por su lenguaje visual audaz y distintivo, y su habilidad multidisciplinaria. Ha creado identidades icónicas para Microsoft, Citibank, Tiffany & Co. y Coca-Cola. Esta colaboración marca su primera vez con una marca automotriz y una importante mejora en la expresión de marca de la Serie G. Aprovechando su visión de clase mundial, la Serie G forja un fuerte puente para conectar con audiencias de alto nivel globales.

Arraigada en el espíritu de «exploración y conquista», Paula ha creado el lenguaje visual «Cresta de Acero». Señaló: «Cuando vi el coche, la G700 convence de inmediato. Inspirándome en el Himalaya, el diseño refleja ambición y desafío. ‘Cresta de Acero’ captura estas cualidades. Es muy reconocible y fácil de recordar. El interior es muy lujoso, el exterior es poderoso con líneas elegantes, pero el interior es casi una limusina. De repente, uno se encuentra en una situación exquisita mientras sube por una carretera increíblemente llena de rocas».

El Sr. Ke Chuandeng, presidente de JETOUR International, comentó: «La intención al crear la Serie G es abrirse hueco en el segmento todoterreno de primer nivel mundial, con tecnología sólida y alma verdadera. El objetivo es construir vehículos excepcionales y establecer una marca premium híbrida todoterreno para una nueva era». Observadores señalan que el concepto visual fusiona naturaleza y precisión industrial, reforzando la identidad todoterreno de la Serie G con una estética premium y reconocible.

Más allá del concepto «Cresta de Acero», Paula Scher también ha diseñado una tipografía personalizada exclusivamente para la Serie G. La fuente sigue la misma lógica estructural, con líneas limpias y formas geométricas sobrias. Crea un sistema visual que equilibra fuerza y orden, asegurando una expresión de marca consistente y estable en diversos mercados y puntos de contacto de comunicación.

Esta colaboración representa una mejora sistemática de la expresión de marca de la Serie G a escala global. Al aprovechar recursos de diseño de primer nivel, la Serie G está cultivando un lenguaje visual distintivo y sofisticado que sustentará su competitividad a largo plazo en el segmento premium y en su crecimiento futuro.