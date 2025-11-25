TENA hace un llamado a hablar del cáncer de próstata y la incontinencia urinaria masculina

En el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, la marca invita a fomentar la información y abrir el diálogo sobre el impacto físico y emocional de la incontinencia

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, que se conmemora cada 29 de noviembre, TENA, marca líder en soluciones para la incontinencia urinaria, hace un llamado a hablar sin tabúes sobre la salud masculina y a promover la detección oportuna del cáncer de próstata y la visibilización de la incontinencia, condición que aún se enfrenta al silencio y la desinformación.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, cada año se detectan en México más de 25 mil casos de cáncer de próstata y se registran más de 7,500 muertes asociadas. Este cáncer representa casi el 30 % de los diagnósticos oncológicos en hombres y es la primera causa de muerte por cáncer en la población masculina. La detección temprana es la mejor herramienta para mejorar el pronóstico; por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda que los hombres mayores de 45 años se realicen revisiones anuales que incluyan la prueba de antígeno prostático específico (APE) y la exploración física.

En muchos casos, los tratamientos contra el cáncer de próstata pueden derivar en incontinencia urinaria, ya sea temporal o permanente. Uno de cada cuatro hombres mayores de 40 años vive con algún grado de pérdida urinaria, y la mayoría evita hablar del tema por vergüenza o desinformación. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y del Boletín Mexicano de Urología, solo el 25 % de quienes la padecen busca ayuda profesional. Este silencio tiene consecuencias: la incontinencia no solo representa un desafío físico, sino también emocional y social, pues puede afectar la autoestima, limitar la vida social y modificar rutinas cotidianas.

«La incontinencia no debería ser motivo de vergüenza. Muchas veces es un tema difícil de hablar, pero es más común de lo que creemos. Con el acompañamiento adecuado y con productos diseñados especialmente para la anatomía masculina, es posible vivir con mayor comodidad, seguridad y tranquilidad», señala Daniel Camou, Product Manager de TENA.

Con 50 años de experiencia y presencia en 90 países, TENA mantiene su compromiso con el bienestar y la educación en torno a la salud íntima. A través de distintas iniciativas, la marca impulsa espacios de información y acompañamiento para quienes viven con incontinencia. Entre ellos destaca el podcast «Con TENA sigo siendo yo», conducido por la psicoterapeuta Tere Díaz, una plataforma de diálogo que aborda la salud íntima desde una mirada cercana y humana.

En su segunda temporada, el podcast ofrece un espacio para darle voz a personas que viven con incontinencia, integrando testimonios y reflexiones sobre identidad, autoestima y bienestar.

«Queremos acompañar a los hombres en cada etapa, ayudándolos a recuperar su confianza y bienestar. En TENA trabajamos para normalizar la conversación, derribar estigmas y ofrecer soluciones que realmente mejoren su calidad de vida», agrega Daniel Camou, Product Manager de TENA.

En este Día Nacional, TENA hace un llamado a los hombres a informarse, actuar y hablar sin tabúes, entendiendo que cuidarse es expresarlo y que el bienestar comienza con la confianza.



Source: Mexicomex Comunicae