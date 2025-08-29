Óscar Mora lidera voz empresarial en el Foro de Análisis

Óscar Mora, Consejero del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE Edomex) y CEO de ENTI, se consolidó como una de las voces empresariales más relevantes en el Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, organizado por el propio organismo empresarial

Durante su participación, Mora subrayó que el verdadero reto de México no se limita a levantar obra pública, sino a garantizar una infraestructura acompañada de una matriz energética moderna y diversa, capaz de sostener los avances tecnológicos que transformarán al país en los próximos años.

«No hay infraestructura ni avance si no hay energía. Todo lo que viene en materia de inteligencia artificial, movilidad eléctrica e incluso nuevos desarrollos como los aerotaxis demandará un consumo altísimo de energía. México no puede quedarse rezagado; debemos pensar en grande, con colaboración y visión compartida, para aprovechar nuestro talento y nuestros recursos», afirmó.

El empresario reconoció además que esta Ley representa un avance al considerar la energía como un derecho y no como un privilegio, al abrir la puerta a proyectos que no diferencien a nadie y que lleven oportunidades a todas las regiones del país.

«Estamos en un punto de inflexión que puede convertirnos en una superpotencia, siempre y cuando apostemos por una matriz energética diversa y accesible para todos. También es momento de invitar a nuestras instituciones educativas, que ya cuentan con programas muy avanzados, a sumarse a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías limpias que aprovechen todo lo que tenemos en México», puntualizó.

La participación de Mora marcó un precedente en el diálogo entre gobierno, empresarios y sociedad civil, proyectándolo como un referente que impulsa alianzas estratégicas con propósito. Su visión conecta con la filosofía de EN-TI, empresa que fundó y que hoy se consolida como un ecosistema capaz de unir innovación, tecnología y responsabilidad social en proyectos de alto impacto.

Con esta intervención, Óscar Mora refuerza su liderazgo como empresario comprometido con el futuro del país y con la construcción de un modelo de infraestructura y energía que impulse la competitividad y el desarrollo social de México.

Acerca de EN-TI

EN-TI es una empresa 100% mexicana con más de 12 años de experiencia en tecnologías de la información, especializada en ofrecer soluciones innovadoras de transformación digital y optimización de procesos para empresas de todos los sectores. Su equipo está compuesto por más de 100 expertos certificados, comprometidos con la excelencia y la innovación tecnológica.

Con presencia internacional en Estados Unidos, Inglaterra, España y Argentina, EN-TI es miembro activo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) y participa en la Feria Aeroespacial México (FAMEX). Además, cuenta con alianzas estratégicas con líderes globales como Amazon Web Services (AWS), SONDA México, SOAINT, Red Hat (Colombia) y Alegro & Associates, entre otros.

EN-TI colabora con empresas de renombre como Grupo AXO, Alibaba, FEMSA, Televisa, Zurich, VOLARIS, y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), consolidando su liderazgo como un aliado estratégico en el ámbito de las tecnologías de la información.



