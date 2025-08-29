Essity reporta crecimiento sostenido e impulso a la salud y el bienestar en 2025

Essity reportó un crecimiento orgánico del 1.9% en el segundo trimestre de 2025. Consolidó categorías clave como productos para la salud menstrual e incontinencia, con desempeño sólido en retail. Continuó expandiendo soluciones de salud y bienestar en más de 150 países, alcanzando a 1,000 millones de personas cada día

En un entorno económico y un mercado internacional incierto, Essity reafirmó en su segundo trimestre de 2025 su capacidad de generar resultados sólidos y de fortalecer su compromiso con la salud, la higiene y el bienestar de los mercados donde tiene presencia.

En junio de 2025, Ulrika Kolsrud asumió el cargo de Presidenta y CEO de Essity, marcando el inicio de una nueva etapa para la compañía. Durante su primer informe, destacó el enorme potencial de la organización y el compromiso de acelerar el crecimiento rentable con un enfoque centrado en clientes y consumidores. «Veo un enorme potencial en la compañía y es con gran entusiasmo que asumo la tarea de acelerar el crecimiento de Essity junto con todos nuestros colaboradores», señaló Kolsrud.

La compañía reportó un crecimiento orgánico del 1.9% y un EBITA de 4.6 mil millones SEK, reflejando la resiliencia de su portafolio y el valor de sus soluciones para los consumidores.

El desempeño estuvo impulsado por categorías clave como gestión menstrual e Incontinencia en retail. En higiene profesional, la compañía se enfocó en el desarrollo de una mayor eficiencia operativa y optimización en su portafolio.

Como parte de su compromiso con las comunidades, a nivel global, Essity consolidó iniciativas en categorías estratégicas como TENA Men y Tork PeakServe®, ampliando el acceso a soluciones de salud y bienestar.

«Al fortalecer nuestro enfoque en clientes y consumidores, seguiremos creciendo y ganando participación de mercado, mientras generamos valor social y económico de largo plazo», señaló Ulrika Kolsrud.

En términos de negocio, México se consolidó como uno de los cuatro principales mercados de Essity a nivel global, gracias al fortalecimiento de categorías estratégicas como productos para la salud menstrual, soluciones de incontinencia y el portafolio de higiene profesional. Este desempeño se sustentó en una combinación de innovación, lanzamientos adaptados a las necesidades locales y una sólida red de distribución, lo que permitió mantener participación de mercado y posicionar al país como un mercado clave para el crecimiento de la compañía en América Latina.

Con presencia en más de 150 países y contacto diario con mil millones de personas, Essity reafirma que la innovación, la inclusión y la sostenibilidad son pilares de su crecimiento y de su impacto en la sociedad.



Source: Mexicomex Comunicae