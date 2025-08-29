Descubrir la magia, un look con productos Catrice que transforma la rutina

Catrice con unos cuantos productos que transforman cualquier rutina de belleza en un verdadero show.

Own Your Magic Brand una invitación a atreverse, experimentar y brillar como nunca.

México, agosto 2025.– Catrice tiene claro que cada persona puede crear su propio momento de magia con unos cuantos productos que transforman cualquier rutina de belleza en un verdadero show. Por eso, presentan Own Your Magic Brand, una invitación a atreverse, experimentar y brillar como nunca.

Con el Blushin’ Charm Multi Stick se puede diseñar un look fresco, luminoso y listo para cualquier ocasión. Este stick multifunción es perfecto para las mejillas, los labios o incluso los párpados, y gracias a su textura suave y modulable, se difumina en segundos dejando un acabado natural que enamora.

Para empezar, recomiendan aplicar el iluminador y el polvo fijador Under Eye Brightener & Under Eye Brightener en la zona del contorno de ojos. Este dúo iluminador ayuda a despertar la mirada y aporta luminosidad al rostro, como si hubieras dormido ocho horas, incluso si no lo has hecho

El toque de color viene con el Blushin’ Charm Multi Stick que se aplica a toquecitos sobre los pómulos y se difumina con los dedos. Si se busca un look más atrevido, el consejo de los expertos en Makeup es añadir un poco en los labios y difuminar para un efecto «labio mordido».

Y porque ninguna transformación está completa sin un toque de brillo, finalizan con el Diamond Glaze Lipgloss, que aporta volumen y un acabado glossy que atrapa todas las miradas.

Con estos cuatro productos libres de crueldad animal, cualquiera puede convertir su rutina en un momento especial y descubrir que la magia está en sus manos. Catrice invita a experimentar el poder de la transformación, porque no hay nada más auténtico que brillar con luz propia.

Acerca de Catrice:

Catrice. APASIONADOS POR EL MAQUILLAJE SERIOS SOBRE LAS PERSONAS Y EL PLANETA. Pasión por el maquillaje y un enfoque despreocupado, en armonía con las personas, los animales y el medio ambiente. Con más del 100% de productos veganos. Eso es con lo que está comprometida la marca de cosméticos Catrice. Desde 2004, la marca alemana lleva productos a los estantes de belleza de los minoristas y tiendas en línea en alrededor de 70 países. La gama refleja la aspiración de la marca de ofrecer a los amantes de la belleza de todo el mundo una amplia variedad de colores y tendencias, fórmulas de lujo y productos de belleza innovadores con ingredientes de alta calidad. «Libre de preocupaciones».



