El programa Impulso STEM beca a estudiantes de ingeniería en el estado de Puebla

Por primera vez en Puebla, Iberdrola México entregó becas a 9 jóvenes para que puedan estudiar en el Tecnológico de Libres

Como parte del programa Impulso STEM de Iberdrola México, un total de 9 jóvenes recibieron una beca para cursar ingenierías en el Instituto Tecnológico Superior de Libres, en el estado de Puebla.

«La llegada de esta primera generación de becarios del programa Impulso STEM al Tec de Libres representa un paso significativo en nuestro compromiso con la formación de profesionales altamente capacitados en áreas estratégicas para el desarrollo del país. Reconocemos el valor de esta iniciativa que impulsa la equidad, la excelencia académica y el fortalecimiento del talento local», afirmó Jorge Alfonso Martagón, director general del Tec de Libres, durante la ceremonia oficial de entrega de becas.

Esta primera generación de Impulso STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) en la región está conformada por 5 mujeres y 4 hombres que estudiarán las siguientes ingenierías: Sistemas Computacionales, Industrial y Electromecánica.

«Con Impulso STEM, buscamos que más jóvenes se interesen en estudiar carreras en áreas clave para la transición energética y el cuidado del medio ambiente. La esencia de este programa es promover la educación de excelencia, el empleo verde y de calidad, y la inclusión de más mujeres en las ingenierías, que son una vía de crecimiento profesional y personal», señaló Erika Fernández, coordinadora de la Fundación Iberdrola México.

Impulso STEM es una iniciativa lanzada en 2019 por la Fundación de la empresa que tiene el objetivo de que estudiantes de Oaxaca y Puebla cursen carreras de corte STEM, contribuyendo así al desarrollo educativo y profesional del país. Hasta el momento, se han entregado becas a 76 jóvenes de Oaxaca, la mitad de ellas mujeres, y 9 más a alumnos de Puebla.

La beca cubre la cuota de inscripción y contempla una dotación económica para los gastos escolares, de transporte, manutención y alojamiento, de acuerdo con la duración del plan de estudios de cada carrera. Además del apoyo económico, las y los estudiantes recibirán acompañamiento psicológico, con el propósito de fortalecer sus habilidades socioemocionales y contribuir a su desarrollo integral.

«Quiero agradecer a la Fundación Iberdrola México por creer en nosotros y brindarnos la oportunidad de continuar con nuestros estudios. Para mí, como mujer estudiante de Ingeniería Industrial, este respaldo es especialmente significativo ya que, en un ámbito donde las mujeres aún enfrentamos desafíos adicionales, demostrar este compromiso en nuestra educación y desarrollo profesional es verdaderamente inspirador», comentó Maday Cruz Ayance, reconocida con una beca en la primera generación de Impulso STEM en Puebla.



