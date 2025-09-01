Despegar invita a descubrir las ciudades sede del Mundial 2026

Las sedes mundialistas son destinos que también ofrecen amenidades culturales y gastronómicas para todos los gustos que maximizan la experiencia de los fanáticos del futbol

Por primera vez en su historia, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará de forma simultánea en México, Canadá y Estados Unidos, lo que representa una oportunidad única para que los aficionados disfruten no solo de la pasión futbolera, sino también de la riqueza cultural, gastronómica y turística de las 16 ciudades anfitrionas.

Con este panorama, Despegar ofrece múltiples paquetes de vuelos + hospedaje que permiten seguir los encuentros y al mismo tiempo conocer los atractivos más allá de los estadios. Desde Miami hasta Vancouver, la fiesta mundialista se convierte en el pretexto perfecto para viajar.

Paquetes accesibles en tres regiones

En la costa oeste, algunos de los primeros partidos se jugarán en Los Ángeles y Vancouver, con paquetes desde 11,553 MXN y 21,164 MXN, respectivamente.

En México, las sedes son Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, con precios que inician en 4,959 MXN, 11,300 MXN y 4,910 MXN por persona por tres noches. Estas ciudades concentran algunas de las opciones más accesibles para quienes buscan vivir el Mundial cerca de casa.

Para quienes viajen a la región central, donde habrá partidos en Houston, Dallas y Kansas City, los paquetes comienzan en 10,297 MXN, 11,223 MXN y 14,758 MXN, respectivamente.

En la costa este, los destinos clave son Miami, Boston y Toronto, con precios desde 11,059 MXN, 25,441 MXN y 17,687 MXN.

Todos los paquetes consideran viajes de tres días y cuatro noches, con vuelos directos o con escalas. Como recomienda Despegar, la anticipación es esencial para acceder a las mejores tarifas y sumar amenidades a los viajes.

«En Despegar incentivamos la planeación para que los usuarios puedan acceder a las mejores ofertas y obtener el máximo beneficio de sus paquetes, especialmente durante la fiebre mundialista», señaló Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar México.

Además, a través de SOFIA, la asistente virtual de la compañía, los usuarios pueden consultar fechas, paquetes y opciones de hospedaje cercanas a los estadios.

Más allá de los estadios

La Copa Mundial no solo invita a vivir la emoción de cada partido, sino también a descubrir el patrimonio cultural de cada ciudad. Entre los atractivos de las sedes se encuentran:

Los Ángeles : Hollywood Sign, Griffith Observatory y Venice Beach.

Vancouver : Stanley Park, Gastown y Capilano Suspension Bridge.

Houston : Space Center, Museum District y Discovery Green.

Dallas : Sixth Floor Museum, Dallas Arboretum y Klyde Warren Park.

Kansas City : National WWI Museum, Union Station y Country Club Plaza.

Miami : South Beach, Little Havana y Wynwood Walls.

Boston : Freedom Trail, Boston Common y Museo de Bellas Artes.

Toronto : CN Tower, Royal Ontario Museum y St. Lawrence Market.

Ciudad de México : Zócalo, Palacio de Bellas Artes y Chapultepec.

Guadalajara : Hospicio Cabañas y Teatro Degollado.

Monterrey: Parque Fundidora y Paseo Santa Lucía.

Con Despegar, la máxima fiesta del fútbol se convierte también en un viaje cultural imperdible.



Source: Mexicomex Comunicae