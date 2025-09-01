Construye UDEM Health ecosistema educativo con vocación transformadora

La Universidad de Monterrey realizó el lanzamiento de UDEM Health, la alineación de su ecosistema educativo para la formación de profesionales de la salud como agentes de cambio, con habilidades clínicas sólidas y una profunda vocación de servicio

Formar profesionales que no solo adquieran conocimientos de la más alta calidad, sino que también desarrollen una visión global, con empatía y con la habilidad de impulsar proyectos con impacto real ante los retos actuales y del futuro es la apuesta en la que la Universidad de Monterrey se centra con el lanzamiento de UDEM Health.

Al construir un ecosistema que articula la educación, la atención clínica y la investigación, con una repercusión local e internacional, la UDEM refrenda su compromiso de construir un futuro donde el bienestar de las comunidades sea prioridad, y se ofrezca atención con generosidad, trato humano y un profundo respeto por la dignidad de cada persona, siempre alineados con su esencia de inspiración católica.

En la presentación participaron Álvaro Fernández Garza, presidente del Consejo de la UDEM; el rector Mario Páez González; Lilia García Rodríguez, vicerrectora de Ciencias de la Salud de la UDEM y Nery Gracia, vicerrectora de Comunicación y Mercadotecnia.

La estrategia incluye cinco escuelas profesionales, centros clínicos para el desarrollo de sus estudiantes, laboratorios especializados, una robusta línea de investigación e innovación, así como programas de pregrado y posgrado con enfoque internacional, y cuenta con alianzas estratégicas con hospitales y entidades gubernamentales clave.

En su mensaje, Gracia hizo notar que UDEM Health nace con una declaratoria poderosa: ser líderes globales en la educación en ciencias de la salud que inspira la mejor versión de las comunidades.

«La incorporación de la palabra Health en nuestra marca facilita la conexión con comunidades académicas y profesionales a nivel internacional», expuso.

García Rodríguez explicó que UDEM Health surgió de la identificación de una oportunidad estratégica dentro de la Vicerrectoría de Ciencias de la Salud, ya que, más allá de contar con programas acreditados y centros destacados, se percibió la necesidad de una integración más visible.

UDEM Health integra de manera articulada las cinco escuelas: Medicina, Odontología, Psicología, Enfermería y Ciencias Aliadas a la Salud, que comprenden los programas de Nutrición, Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud e Ingeniería Biomédica, así como 41 especialidades y subespecialidades médicas.

La iniciativa también incluyó centros de atención como las dos clínicas dentales de la UDEM y el Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad (CETIA). Se sumaron laboratorios de alto nivel, entre ellos Bromatología, Análisis de Movimiento y Análisis de Nutrición, además del centro de atención psicológica.

García Rodríguez destacó las alianzas estratégicas con hospitales de alto nivel, entre ellos, CHRISTUS Muguerza, Hospital Clínica Nova y Hospital Ángeles Valle Oriente, fundamentales para la formación práctica de los estudiantes. En la parte del sector público, se contó también con el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud del Estado.

Además, en el tema de investigación, cuenta con alianzas como con Mayo Clinic, University of Cambridge y King’s College en London, entre otras, que se suman a las opciones académicas.

García Rodríguez visualizó a UDEM Health como un referente líder en América Latina, que busca inspirar el futuro de la salud mediante una formación integral, ética y transformadora.



Source: Mexicomex Comunicae