Octubre cultural: La Feria del Libro del Zócalo da inicio a un mes lleno de arte y literatura en la CDMX

Con el corazón de la capital como escenario, la Feria Internacional del Libro del Zócalo marca el arranque de un octubre dedicado a las letras, el arte y la diversidad cultural

La XXV Feria Internacional del Libro del Zócalo ya reúne a miles de amantes de la lectura y aún quedan varios días para disfrutarla, en vista de que terminará el 19 de octubre.

25 años de la FIL Zócalo

La FIL Zócalo celebra este 2025 su vigésima quinta edición, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de México.

Organizada por la Secretaría de Cultura de la CDMX en colaboración tanto con grandes editoriales como con colectivos locales, la FIL Zócalo ha crecido tanto en tamaño como en relevancia simbólica desde su creación en el año 2000.

Con sede en la Plaza de la Constitución (Zócalo Capitalino), tan solo en su edición de 2024 congregó a más de 1.2 millones de personas y ofreció más de 250 actividades culturales, demostrando el enorme apetito por la literatura y la cultura en la sociedad.

La feria continuará hasta el domingo 19 de octubre, ofreciendo a locales y visitantes la oportunidad de disfrutar durante más de una semana de presentaciones literarias, lecturas públicas y actividades gratuitas que celebran su 25 aniversario.

Programación literaria, música y más en el Centro Histórico

En paralelo a las actividades literarias, este año se programaron conciertos gratuitos. Se esperan alrededor de 29 shows, con artistas tan diversos como la banda de ska La Tremenda Korte, hasta recitales de música clásica con el flautista Horacio Franco.

Como broche de oro, se anticipa la presencia de figuras de gran talla cultural como la escritora Elena Poniatowska y el historiador Lorenzo Meyer.

Del Zócalo a Polanco, turismo literario y gastronómico en la CDMX

Para quienes desean explorar la metrópoli, además de la FIL Zócalo, en octubre se llevarán a cabo una gran cantidad de eventos, entre los que destacan:

Desfile de Alebrijes Monumentales — sáb. 18 oct. Del Zócalo al Ángel; exhibición en Reforma 18 oct.–9 nov.

— sáb. 18 oct. DocsMX (Festival de internacional de cine documental) — 23–31 oct. Proyecciones en sedes como la Cineteca Nacional y el Cine Tonalá.

— 23–31 oct. Mega Procesión de Catrinas — dom. 26 oct. Desfile del Ángel al Zócalo.

— dom. 26 oct. Feria Nacional del Mole (San Pedro Atocpan, Milpa Alta) — 3–26 oct. Km 17.5 Carretera Xochimilco–Oaxtepec: mole, espectáculos, artesanías.

— 3–26 oct.

Estos eventos son de entrada gratuita y son solo algunos de los muchos que tendrán lugar en la CDMX durante el mes. Entre otras selecciones imperdibles están el Design Week México 2025 (del 7 al 12 de octubre) y la Expo Cerveza México (del 24 al 26 de octubre).

