Lanzamiento "Ojos Vendados": una experiencia culinaria única

Una cena sensorial que despierta los sentidos y el alma. Noche gastronómica íntima en donde se utilizan herramientas como la PNL, Mindfulness y apoyo Gestalt para traer a cada invitado información valiosa para el día a día. El lanzamiento se llevó a cabo en el restaurante Bistró Chapultepec en el icónico lago de Chapultepec y la cata estuvo a cargo de Vinos San Juanito

La experiencia Ojos Vendados, ideada por Jacob García Páez, se distingue como una propuesta gastronómica íntima en la que se emplean herramientas como la Programación Neurolingüística (PNL), Mindfulness y el enfoque Gestalt. El objetivo es ofrecer a cada invitado información valiosa que pueda aplicar en su vida cotidiana, despertando tanto los sentidos como el alma a través de una cena sensorial.

La presentación de este innovador proyecto tuvo lugar en el restaurante Bistró Chapultepec, situado en el emblemático lago de Chapultepec. La cata de vinos fue dirigida por Vinos San Juanito, añadiendo un toque especial a la velada. Ojos Vendados se posiciona como una experiencia guiada que integra gastronomía, emociones y conciencia plena, buscando transformar la manera en que los asistentes perciben y viven el momento presente.

Durante el evento, los invitados vivieron por primera vez la magia de degustar y descubrir sin la ayuda de la vista. Desde el inicio hasta el final del postre, permanecieron con los ojos cubiertos, permitiendo que el oído, el tacto, el olfato y el gusto se convirtieran en los protagonistas. Esta dinámica propicia un «ajuste natural» en el cuerpo ante la falta de visión, intensificando la sensibilidad y la conexión interna.

Ojos Vendados va más allá del sabor y se presenta como un viaje emocional y lúdico. Invita a los participantes a reconocer, liberar y transformar emociones como la ansiedad, la euforia, la alegría o el enojo. El proceso es guiado por Jacob García Páez, creador del proyecto, y Jennifer Becerril, embajadora principal, quienes acompañan a los asistentes hacia un encuentro profundo consigo mismos.

Mediante técnicas de Mindfulness, los participantes practican la permanencia en el presente y redescubren el valor de cada sensación. La Programación Neurolingüística (PNL) facilita la observación de patrones de comportamiento, promoviendo una retroalimentación amable y reflexiva. La velada culmina con una meditación guiada por Jacob García que invita a la introspección, la paz y la gratitud, propiciando un encuentro con el niño interior.

La primera edición contó con el menú preparado por el chef residente de Bistró Chapultepec, el cual incluyó:

Primer tiempo: Crema de elote.

Crema de elote. Segundo tiempo: Medallón de res en mole negro con puré rústico de papa.

Medallón de res en mole negro con puré rústico de papa. Tercer tiempo: Pastel de Baileys.

La cena fue acompañada por una cata de vinos San Juanito, dirigida por el sommelier Arturo Hernández, quien maridó cada platillo con etiquetas tintas, rosadas y espumosas para resaltar los matices de cada sabor y enriquecer la experiencia sensorial.

Ojos Vendados es una experiencia exclusiva, disponible únicamente por recomendación de quienes ya la han vivido o del propio creador y próximamente en Bistró Chapultepec a la venta, asegurando así un ambiente íntimo y auténtico.

Al finalizar el evento, los asistentes coincidieron en una sensación compartida: al retirar la venda, experimentaron una sonrisa del alma y una nueva forma de ver la vida.

Así, Ojos Vendados se consolida como una propuesta única en el panorama gastronómico y emocional de la Ciudad de México, que invita a redescubrirse a través de los sentidos y a conectar con uno mismo en un ambiente íntimo y auténtico. La experiencia promete seguir transformando vidas, impulsando la exploración de emociones y el bienestar personal, manteniendo su esencia exclusiva y genuina. Hay que estar atentos a próximas ediciones en Bistró Chapultepec, donde la magia de los sentidos espera ser descubierta una vez más.



Source: Mexicomex Comunicae