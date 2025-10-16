Iberdrola México entrega 1,500 despensas para las familias afectadas por las lluvias

Más de 21,000 despensas se han donado desde 2021 en respuesta a desastres naturales. La empresa colabora con la Sedena cuando se activa el Plan DN-III-E, a través de su iniciativa Energía por México

En solidaridad con las comunidades afectadas por las intensas lluvias registradas en diversos estados del país, Iberdrola México entregó 1,500 despensas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para su distribución entre las familias damnificadas.

«En Iberdrola México creemos que la solidaridad es esencial en momentos de emergencia. Por ello, hoy nos sumamos a los esfuerzos de ayuda humanitaria, con un apoyo concreto y oportuno para quienes más lo necesitan», expresó Katya Somohano, CEO de Iberdrola México.

El coronel Gerardo Reyes Fuentes, jefe del Centro Estratégico Militar de Acopio del Estado Mayor de la Defensa Nacional, recibió las despensas en la Base Aérea Militar Número 1, en Santa Lucía. Desde ahí, serán enviadas a las zonas afectadas por las lluvias torrenciales registradas en los últimos días en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Baja California, causando la pérdida de vidas, graves inundaciones y deslaves.

Esta colaboración se enmarca en el Plan DN-III-E, activado por la Sedena en situaciones de desastre natural, y forma parte de la iniciativa Energía por México, creada por Iberdrola México en 2020 como respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19. Desde entonces, el programa se ha mantenido vigente para brindar apoyo en momentos críticos.

A través de esta iniciativa, la empresa ha donado más de 21,000 despensas en estados como Guerrero, Veracruz, Querétaro, Oaxaca, San Luis Potosí, Baja California, Chiapas, Tabasco, Puebla e Hidalgo, reafirmando su compromiso con el bienestar de las comunidades mexicanas.

Guiada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Iberdrola México impulsa su acción social y trabaja de la mano de las comunidades, gobiernos y empresas para fortalecer el tejido social y construir un México más justo e igualitario.



Source: Mexicomex Comunicae