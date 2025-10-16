Danfoss incorpora compresores de tornillo a su cartera con adquisición estratégica de Palladio Compressors

La ampliación de la cartera de compresores respalda sistemas HVAC/R a gran escala con refrigerantes naturales y de bajo PCA. Se basa en una exitosa colaboración para impulsar las bombas de calor de alta elevación y las grandes aplicaciones de refrigeración. Integración perfecta de la nueva gama de compresores tornillo de Danfoss para satisfacer las diversas necesidades de las aplicaciones

En línea con la estrategia LEAP 2030 de Danfoss, la adquisición de Palladio Compressors supone una importante ampliación a la cartera de compresores, que abarca aplicaciones desde el confort comercial ligero hasta la refrigeración, calefacción y refrigeración de procesos a gran escala. Durante los últimos dos años, Danfoss y Palladio han evaluado sinergias tecnológicas, especialmente en bombas de calor de alta elevación. La integración de los compresores tornillo de Palladio con las tecnologías existentes de Danfoss promete soluciones competitivas y avanzadas para altas temperaturas.

Fabio Klein, presidente de la división de Compresores Comerciales de Danfoss, comentó que se complace en dar la bienvenida a Palladio Compressors y a su talentoso equipo a la familia Danfoss. «Esta adquisición amplía las capacidades tecnológicas y refuerza el compromiso con la descarbonización en todos los sectores. La avanzada tecnología de Palladio complementa la cartera, y mejora nuestras soluciones de compresores para bombas de calor industriales y refrigeración comercial e industrial a gran escala», expresó.

Ampliación del alcance del mercado y ofertas competitivas

La gama Palladio introduce tecnología tornillo de vanguardia, y aborda la limitada oferta de este tipo de compresores avanzados y no cautivos. Danfoss está bien posicionado para apoyar a los clientes que ingresan a nuevos mercados con compresores que utilizan refrigerantes naturales y de bajo GWP. La tecnología de tornillo es especialmente relevante para aplicaciones de intensidad energética media, las compañías eligen compresores adecuados para sus sistemas y consideran factores como el tamaño, la intensidad energética y los requisitos del periodo de amortización; la propuesta de Danfoss permite abordar este segmento intermedio del mercado, aun sin cubrir.

Con esta nueva gama de compresores tornillo, Danfoss se beneficiará de una mayor inversión en I+D, producción y capacidad de ventas, lo que garantiza una sólida capacidad y presencia en el mercado. Al integrar esta tecnología a su gama de compresores, válvulas, controles, intercambiadores de calor y sensores, Danfoss refuerza su compromiso de ofrecer soluciones más ecológicas y eficientes en todo el mundo.

David Candio, CEO de Palladio Compressors, comentó que la unión con Danfoss «representa una oportunidad transformadora para Palladio Compressors. Juntos, se puede aprovechar la experiencia combinada para impulsar la innovación y expandir el alcance global. Danfoss se compromete a brindar mayores opciones y a dar una continuidad de negocio fluida a los clientes».

Enfoque estratégico y planes de crecimiento

Palladio Compressors se unió a la división de Compresores Comerciales de Danfoss desde el 1 de octubre de 2025. Esta adquisición se alinea con el enfoque estratégico de Danfoss de expandir y aumentar su presencia en el mercado.



Source: Mexicomex Comunicae