UMAD impulsa el futuro profesional con carreras que preparan a los jóvenes para el futuro

La UMAD ha optimizado sus planes de estudio. Crea un puente sólido entre el talento universitario y las oportunidades profesionales en México

La Universidad Madero (UMAD) continúa consolidándose como una institución líder en innovación educativa y vinculación laboral. Con el firme compromiso de apoyar a sus estudiantes y egresados, la UMAD ha optimizado sus planes de estudio, creando un puente sólido entre el talento universitario y las oportunidades profesionales en México y el extranjero.

La UMAD se distingue por ofrecer un espacio exclusivo de conexión con empresas nacionales e internacionales, diseñado para potenciar el desarrollo profesional de los estudiantes desde el inicio de su formación académica.

Cada semestre se organizan Ferias de Empleo presenciales en Puebla, abiertas a estudiantes con matrícula vigente, incluidas las modalidades en línea, lo que amplía el acceso a ofertas laborales en diferentes industrias y geografías.

UMAD Online ha desarrollado una estrategia única en el sector educativo: todos sus programas en línea, tanto licenciaturas como maestrías, incluyen diplomados certificados sin costo adicional, lo que representa una credencial académica y un valor agregado incomparable en el mercado.

Dichos certificados son entregados por la Dirección de Educación Continua de UMAD, con una duración de entre 100 y 120 horas académicas.

«Los contenidos se construyen a partir del plan de estudios e integran soft skills y especialización técnica, en áreas como Project Management, Mercadotecnia Digital, Docencia con Tecnología, Logística, Innovación de Negocios, Imagen Pública, entre otras», afirmó Juanita Bernal, CEO de Higher Education Partners, institución que gestiona campus virtuales de los programas que ofrece la UMAD, e invitó a acercarse a la oferta digital que ofrece la universidad.

En un entorno donde otras universidades emplean diplomados como un simple incentivo de matrícula, la UMAD ha formalizado una estrategia robusta que se traduce en mayores ventajas competitivas para sus estudiantes:

Certificados oficiales digitales y sin costo extra.

Áreas de especialización altamente demandadas por el mercado laboral.

Acceso a empleos locales, remotos y oportunidades en el extranjero.

Con estas iniciativas, la UMAD reafirma su misión de formar profesionales íntegros, preparados para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado, y de ser un referente educativo que combina innovación académica con vinculación laboral efectiva.

Para más información sobre inscripciones y programas académicos, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de UMAD https://online.umad.edu.mx/modelo-online.

https://comparacarreras.imco.org.mx/las-10-mas



Source: Mexicomex Comunicae