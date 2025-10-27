Endermologie® Cellu M6 Infinity (LPG), la tecnología que ayuda a mejorar la piel por dentro y por fuera

Hasta 5,8 cm de cintura y 93 % de mejora en celulitis en solo 12 sesiones: así redefine el cuerpo el nuevo Cellu M6 Infinity®. Rejuvenecimiento facial medible, con mejora en luminosidad y textura desde las primeras sesiones

En un contexto donde la demanda de tratamientos estéticos no invasivos y con respaldo científico se dispara, llega a México con renovada fuerza la tecnología en un tratamiento de estimulación celular mecánica patentada de origen francés, que ofrece una alternativa natural y eficaz al rejuvenecimiento facial y la remodelación corporal.

Se vive una era donde el reloj corre más rápido que nunca, en la que la piel se convierte en el espejo más sincero del estilo de vida moderno: estrés, contaminación, largas jornadas frente a la pantalla y la inevitable pérdida de firmeza. No es vanidad, es biología.

A diferencia de técnicas que se basan en la aplicación de sustancias externas o procedimientos invasivos, se dio a conocer esta mañana por el CEO de Odellā, Arnaud Zanotti, una nueva tecnología que actúa directamente sobre los tejidos mediante un cabezal de tratamiento avanzado que combina rodillos motorizados y un sistema de ultra personalización, Endermologie® Cellu M6 Infinity (LPG).

Se sabe la importancia de que los tratamientos estéticos estén avalados y probados. Se ha mencionado que esta tecnología ha sido adoptada por más de 75,000 centros en 110 países, consolidándose como un estándar internacional en medicina estética no invasiva, cuenta con más de 165 estudios científicos que validan su eficacia y seguridad en múltiples ámbitos: desde la remodelación del tejido conjuntivo y la estimulación de colágeno y elastina, hasta el drenaje linfático y la mejora circulatoria, señaló el CEO de Odellā, Arnaud Zanotti.

Los protocolos han demostrado beneficios significativos como:

Reducción de hasta 93 % en la apariencia de la celulitis.

Aumento del 80 % en la producción natural de ácido hialurónico, con efecto visible en la firmeza y densidad dérmica.

Rejuvenecimiento facial medible, con mejora en luminosidad y textura desde las primeras sesiones.

Reducción promedio de 5.8 cm en la cintura tras 12 sesiones, en estudios corporales controlados.

Disminución de la sensación de «piernas pesadas» en más del 50 % de los pacientes desde la primera aplicación.

Tener un buen tratamiento para el paciente urbano y consciente radica en la seguridad, efectividad y personalización de los procedimientos, ya que garantizan un diagnóstico correcto, el uso de productos y técnicas de calidad, y resultados naturales y duraderos.

Es por ello por lo que esta tecnología se posiciona como el tratamiento ideal para el paciente moderno que busca resultados sin someterse a cirugías o inyecciones. Las sesiones, que suelen durar entre 30 y 40 minutos, son indoloras y cómodas, a menudo descritas como un masaje relajante. El protocolo habitual requiere un ciclo de entre 10 y 12 sesiones, con una frecuencia de una a dos veces por semana, notándose resultados visibles a partir de la tercera sesión. Además, se utiliza frecuentemente como complemento esencial en tratamientos post-operatorios de liposucción, al acelerar la absorción de edemas y disminuir la inflamación y la fibrosis.

«Endermologie no es solo un equipo, es una metodología bio-mecánica que respeta la biología de la piel, logrando que el cuerpo reactive sus propios mecanismos de regeneración», señala un portavoz de la tecnología en México. «Es la prueba de que la estética avanzada y el bienestar pueden ir de la mano, con evidencia científica y resultados duraderos».

LPG endermologie Cellu M6 Infinity activa lo invisible, transforma lo visible.



Source: Mexicomex Comunicae