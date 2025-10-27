UNIMIAMI inaugura su sede en Florida y marca el inicio de una nueva era educativa global

La International University of Miami, nueva universidad de EDUCA EDTECH Group, celebra su presentación oficial en Doral, consolidando su modelo 100% online, bilingüe y centrado en la innovación tecnológica. La alcaldía de Doral reconoció su contribución a la educación internacional en un acto celebrado en NBC Universal Telemundo

La International University of Miami (UNIMIAMI) ha celebrado la inauguración de su sede en Doral, un hito que simboliza su compromiso con la excelencia académica, la innovación y la expansión educativa a nivel internacional.

Durante la presentación, el equipo directivo y académico de la institución mantuvo una intensa agenda institucional y académica orientada a fortalecer alianzas con entidades gubernamentales, universidades, medios de comunicación y líderes tecnológicos.

En reconocimiento a su contribución al avance de la educación y la colaboración internacional, la alcaldía de Doral otorgó a UNIMIAMI una distinción oficial. El acto tuvo lugar en las instalaciones de NBC Universal Telemundo, epicentro de la comunicación hispana en Estados Unidos, y reunió a autoridades locales, representantes académicos y expertos en innovación educativa.

Inteligencia artificial y educación: un diálogo global

El encuentro inaugural, bajo el título «La inteligencia artificial aplicada a la educación», se convirtió en un espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades que ofrece la IA en la enseñanza del futuro.

«La enseñanza virtual está siendo el gran impulso en la educación en Latinoamérica y Europa, reduciendo las brechas de acceso y apostando por metodologías flexibles y adaptadas al alumno gracias a la IA. Con un modelo 100% online y bilingüe, UNIMIAMI ofrece formación con estándares de EEUU adaptados al futuro profesional global» ha destacado Miguel Ángel Martí, director de UNIMIAMI.

Educación internacional sin fronteras

Inspirada en la excelencia académica europea, la innovación norteamericana y la energía social de América Latina, UNIMIAMI se consolida como una universidad global y digital, impulsada por la tecnología y guiada por un propósito humanista. Su modelo 100 % online y bilingüe permite acceder a titulaciones con estándares estadounidenses desde cualquier país, haciendo del conocimiento un derecho verdaderamente universal.

Los datos avalan esta tendencia: la educación digital crece más de un 20 % anual en Latinoamérica, y se estima que en 2025 habrá más de 87 millones de usuarios en plataformas de formación online. La universidad responde a este contexto con una propuesta que combina rigor académico, innovación tecnológica y una vocación inclusiva y accesible.

«Promovemos el uso de la inteligencia humana junto con la inteligencia artificial en pro de lo más importante para esta universidad, que es el alumno, el ayudar a una hiperpersonalización, un método donde el alumno pueda profundizar en un itinerario adaptado a sus necesidades», puntualizó Rafael García Parrado, CEO de EDUCA EDTECH Group.

Parte de un ecosistema educativo global

UNIMIAMI forma parte de EDUCA EDTECH Group, un clúster educativo internacional con más de 20 años de experiencia, seis sedes en todo el mundo y más de un millón de estudiantes formados. El grupo ha sido reconocido en diferentes rankings a nivel nacional e internacional, gracias a su compromiso con la innovación educativa y el desarrollo tecnológico con propósito.

Con su llegada a Miami, EDUCA EDTECH Group refuerza su misión de democratizar el acceso a la educación de calidad y consolida su presencia en el mercado internacional con una universidad que une innovación, tecnología y humanismo.



Source: Mexicomex Comunicae