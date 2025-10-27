Nallely Cenobio nombrada nueva Directora de Customer Success de Chakray Consulting para México y Latam

La compañía refuerza su presencia en México y Latinoamérica con la incorporación de la nueva Directora de Customer Success, área enfocada en maximizar la experiencia y el valor para sus clientes

Chakray Consulting, multinacional especializada en integración empresarial y servicios de consultoría tecnológica, anuncia la incorporación de Nallely Cenobio para liderar el área de Customer Success en México y Latam.

Con más de 15 años de experiencia en el sector tecnológico y de telecomunicaciones, Cenobio ha liderado programas de transformación digital, integración y arquitectura empresarial en corporativos como AT&T México, Totalplay y Six Flags. Su trayectoria combina la gestión técnica con la dirección estratégica, integrando marcos de trabajo como SAFe, Kanban, TOGAF y CS Ops para alinear tecnología, negocio y experiencia del cliente bajo un enfoque de crecimiento sostenible y resultados medibles.

«Chakray representa esa evolución natural: una organización con cultura colaborativa, visión global y un enfoque en Customer Success como motor de crecimiento sostenible, donde la tecnología se convierte en un habilitador estratégico del éxito del cliente», comenta Cenobio.

En su nuevo rol, liderará la estrategia regional de Customer Success con énfasis en cuatro frentes clave:

Adopción y satisfacción: garantizar el uso y aprovechamiento de las soluciones mediante indicadores como NPS y retroalimentación continua.

garantizar el uso y aprovechamiento de las soluciones mediante indicadores como NPS y retroalimentación continua. Valor inmediato: reducir el Time to First Value, generando resultados visibles desde las primeras etapas.

reducir el Time to First Value, generando resultados visibles desde las primeras etapas. Crecimiento y confianza: identificar oportunidades de expansión y fortalecer relaciones de largo plazo.

identificar oportunidades de expansión y fortalecer relaciones de largo plazo. Salud de la relación: anticipar riesgos mediante métricas predictivas que aseguren continuidad y satisfacción.



Cenobio enfatiza que su propósito profesional es «integrar una visión estratégica con empatía operativa, para que cada cliente perciba resultados reales y sostenibles», promoviendo una comunicación clara y sustentada en datos que reflejen la salud, satisfacción y aprovechamiento de las soluciones.

Desde su visión, uno de los principales retos en Latinoamérica es que muchas organizaciones aún perciben Customer Success como un área de soporte postventa, y no como una función estratégica.

«Mi objetivo es consolidar Customer Success como un verdadero socio del cliente y un pilar para el crecimiento sostenible de Chakray», puntualiza.

Finalmente, comparte una reflexión que resume su filosofía de liderazgo:

«Cada cliente es una historia de éxito en evolución. Mi compromiso es acompañarlos con cercanía, transparencia y una visión estratégica orientada a resultados tangibles, para que reconozcan que en Chakray no solo encuentran un proveedor tecnológico, sino un aliado que comprende su negocio, comparte sus metas y los impulsa a crecer y transformarse, porque el verdadero éxito se construye juntos».

Sobre Chakray Consulting

Chakray Consulting es una firma de integración y servicios de tecnología que conecta aplicaciones, datos y procesos mediante soluciones de integración, APIs, automatización e iPaaS en entornos híbridos y multicloud.

Con esa base, la compañía refuerza su profesionalización postventa con una función dedicada a Customer Success que integra estrategia, operación y analítica para traducir cada proyecto en impacto real de negocio para sus clientes.



Source: Mexicomex Comunicae