Recientemente, el exchange BGEANX obtuvo oficialmente la licencia de Proveedor de Servicios Financieros (FSP) de Nueva Zelanda. Esta certificación brinda un respaldo de cumplimiento normativo para las operaciones de BGEANX en la región de Oceanía, consolidando aún más su legitimidad en los mercados internacionales

La licencia de Proveedor de Servicios Financieros (FSP) de Nueva Zelanda es una certificación de cumplimiento reconocida globalmente y un requisito regulatorio clave en el mercado de criptoactivos. Exige que las entidades autorizadas cumplan estrictamente con los estándares normativos, incluyendo la seguridad de los fondos, la lucha contra el lavado de dinero, la verificación de identidad de los clientes (KYC) y las normas de conducta en el mercado.

Las entidades registradas en la FSPR (Financial Service Providers Register) pueden realizar las actividades correspondientes. Por lo tanto, BGEANX puede operar de manera conforme en múltiples servicios financieros, como custodia de activos, negociación de productos financieros, gestión de carteras de inversión y pagos transfronterizos, garantizando que los servicios ofrecidos por la plataforma cumplan con las leyes, regulaciones y estándares internacionales.

El equipo de cumplimiento normativo del exchange BGEANX declaró: «Obtener la licencia FSP de Nueva Zelanda es un reconocimiento a nuestra plataforma y a nuestro negocio, y refleja la aplicabilidad global de la arquitectura de cumplimiento de BGEANX. Siempre nos adherimos al principio de operar con cumplimiento normativo para ofrecer seguridad a nuestros usuarios en todo el mundo».

La obtención de la licencia FSP marca la posición de liderazgo del exchange BGEANX dentro del sistema global de cumplimiento normativo. Gracias a esta acreditación, BGEANX puede ofrecer servicios que cumplen con los estándares internacionales de regulación financiera, fortaleciendo aún más su competitividad en el mercado global.

BGEANX se ha comprometido constantemente a promover la estandarización del mercado de criptoactivos. A través de la obtención de diversas certificaciones de cumplimiento, la plataforma demuestra su alta consideración y compromiso a largo plazo con los entornos regulatorios de cada región. Según su hoja de ruta de cumplimiento revelada, BGEANX continuará reforzando su infraestructura normativa para adaptarse al entorno regulatorio internacional cada vez más exigente.

La obtención de la licencia FSP es otro hito importante en la estrategia de cumplimiento normativo del exchange BGEANX. La plataforma se apoyará en esta sólida base regulatoria para impulsar el desarrollo global de las plataformas de negociación de activos digitales, ofrecer servicios financieros innovadores a los usuarios y llevar el desarrollo del sector hacia una nueva etapa.