Primera incursión de Paula Scher en diseño automotriz: por qué la Serie G Premium es la «única respuesta»

En Auto China 2026, la colaboración cobró una dimensión más personal. Al llegar Scher al recinto en la G700, el paisaje urbano se fusionó con el interior, convirtiendo el diseño en una realidad tangible. Eso la llevó a usar repetidamente la palabra «hermoso», no como crítica de diseñadora, sino como sensación inmersiva de usuaria

En el mundo del todoterreno de alta gama, los vehículos realmente capaces rara vez necesitan largas presentaciones. Su postura, proporciones y líneas imponen atención —la presencia se convierte en identidad. La G700 se está convirtiendo poco a poco en eso.

El diseño como columna vertebral: forjando el alma de la G700

Lo que impresiona de la G700 no es solo su arquitectura GAIA o su capacidad híbrida. Refleja un compromiso de marca que integra profundidad cultural y valor estético. La colaboración con Paula Scher señala que la Serie G busca una identidad visual distintiva.

Como dijo Ke Chuandeng, presidente de JETOUR International: «Nuestra intención original al crear la Serie G es ganarse un lugar en el campo todoterreno de primer nivel mundial —un lugar que combine tecnología sólida con alma verdadera».

Socia de Pentagram, Scher ha creado identidades para Coca-Cola y Citi. Su fortaleza es traducir ideas de marca en sistemas visuales reconocibles. Para la Serie G, esta colaboración marca un cambio estratégico: de la competencia de producto a la de valor.

Más que una colaboración: un encuentro de mentes

Esto plantea una pregunta más profunda: ¿por qué Paula Scher, sin experiencia previa en diseño automotriz, elegiría la G700?

En esencia, es una convergencia de valores compartidos. La Serie G necesitaba a alguien que pudiera traducir el espíritu de la marca en lenguaje visual. Para Scher, la G700 ofreció una oportunidad rara —un producto con identidad fuerte en un momento crítico de definición de marca. En sus propias palabras, la G700 es «una cosa increíblemente hermosa que hace mucho más, y tiene una posición diferente».

En Auto China 2026, la colaboración cobró una dimensión más personal. Al llegar Scher al recinto en la G700, el paisaje urbano se fusionó con el interior, convirtiendo el diseño en una realidad tangible. Eso la llevó a usar repetidamente la palabra «hermoso», no como crítica de diseñadora, sino como sensación inmersiva de usuaria.

Cresta de Acero: fuerza inspirada en el Himalaya

Inspirándose en las formaciones geológicas del Himalaya, Scher creó el lenguaje visual «Cresta de Acero» para la G700. «El terreno no solo es accidentado, es magnífico», dijo. «Representa un desafío; es parte de lo que hace emocionante la vida».

La tipografía personalizada, derivada de las líneas afiladas del vehículo, sigue la misma filosofía. Como dice Scher, el resultado es «elegante, no recargado ni demasiado decorativo, y parece estar en movimiento».

Yan Jun, vicepresidente ejecutivo de JETOUR International, afirmó: «El concepto visual que Paula creó para nuestra Serie G realmente encaja con el producto —es muy reconocible y fácil de recordar».

Cuando la filosofía de diseño de Scher se encuentra con la visión de marca de la Serie G Premium, esta sinergia entre arte e ingeniería trasciende cualquier producto individual —con el diseño como su voz, la tecnología como su base y la cultura como su alma.