Bosch: la tecnología puede prevenir el dolor de las mascotas

Uñas demasiado largas alteran la postura y causan dolor crónico

En México, siete de cada diez hogares tienen al menos una mascota. De un total de 80 millones, 44 millones son perros, según datos del INEGI. Aunque muchos cuidadores están al tanto de temas como la alimentación o las vacunas, hay aspectos de salud y bienestar que pueden pasar desapercibidos. El limado de uñas es uno de ellos.

No se trata solo de rasguños o muebles maltratados. Las uñas demasiado largas obligan al perro a cambiar la forma en que pisa. Esta modificación en la postura, comparada por especialistas con la incomodidad de caminar en tacones altos, desplaza el peso del animal hacia atrás y genera una tensión anormal en articulaciones y tendones.

Publicaciones científicas como Veterinary Surgery y el Journal of Veterinary Behavior documentan cómo a largo plazo, puede agravar cuadros de osteoartritis y limitar la movilidad, especialmente en perros de edad avanzada. Las consecuencias se manifiestan también en el comportamiento. Ansiedad, molestias al dormir, lamido compulsivo de las patas, hasta caídas o movimientos limitados debido al dolor.

Este desafío de salud ha encontrado eco en un mercado en expansión. El segmento de productos para el cuidado estético de mascotas (grooming) en México ya supera los 815 millones de dólares, según la consultora Grand View Research, lo que refleja una mayor conciencia y disposición a invertir en el bienestar animal. Sin embargo, el corte de uñas tradicional sigue siendo una fuente de estrés para dueños y mascotas por el temor de alcanzar el tejido sensible, lo que ha impulsado la adopción de soluciones tecnológicas más seguras y precisas.

«Existen herramientas rotativas que permiten limar las uñas de forma gradual, con mayor control y menor riesgo de dañar el tejido sensible. Su diseño es intuitivo y con un bajo nivel de ruido. Su adopción no es exclusiva de estéticas caninas profesionales, donde se valora su durabilidad y versatilidad, sino que cada persona puede manipularlas sin ningún problema», explica André Repoles, director comercial de Bosch Herramientas Eléctricas.

Source: Mexicomex Comunicae