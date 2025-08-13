Comedor 360, restaurante de Cartesiano Boutique & Wellnes Hotel en Puebla, es finalista del Premio al Mérito Restaurantero 2025 de la CANIRAC

Comedor 360, restaurante de Cartesiano Boutique & Wellnes Hotel, está nominado en la categoría «César Balsa al Restaurante de Hoteles» al Premio al Mérito Restaurantero 2025 que cada año entrega la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); este restaurante se distingue por un menú creativo que combina las técnicas contemporáneas con el uso de ingredientes de Puebla y sus alrededores

El Premio al Mérito restaurantero reconoce a aquellas personas y restaurantes, que con su labor, enaltecen a la industria restaurantera de México. Las postulaciones que se reciben de la convocatoria anual son analizadas por un grupo de expertos, quienes seleccionan y conforman la lista de los finalistas de las 14 categorías de este galardón.

Comedor 360 ofrece desayunos, comidas, cenas y experiencias de temporada. La noche del viernes es especial, música en vivo, tapas y vino en un ambiente de confort y vista panorámica a la ciudad desde su amplia terraza; con esmero cuidan cada detalle para que la estancia de cada comensal sea inolvidable y lleve recuerdos de sabor en cada bocado y en cada imagen.

Este espacio gastronómico cuenta con una terraza con vista a las principales calles de Puebla y se ubica en el tercer piso de Cartesiano Boutique & Wellnes Hotel, uno de los mejores hoteles en Puebla, recinto que combina la rica herencia colonial con arquitectura de vanguardia, fusionando antiguas casonas de los siglos XVII y XVIII con lujo, arte e historia.

El menú de Comedor 360 incluye recetas como:

Tostas de jamón serrano con mermelada de tomate

Dúo de ceviches preparado con camarón curtido con kombucha y pulpo en salsa de aguachile verde

Pipián de la casa con hongos de temporada

Pollo a la lavanda en cocción con miel orgánica

Salmón al grill con vegetales del huerto

La chef Carmen Muñoz comparte su orgullo al estar nominados en este premio que reconoce el esfuerzo y valor de las cocinas. «Estamos felices de formar parte de los finalistas, en Comedor 360 preparamos los platillos con pasión, cuidamos el bienestar de cada comensal al elaborar las recetas con ingredientes de pequeños productores, pasta fresca, pan de masa madre y harinas de granos ancestrales».

La carta de desayuno destaca por su Bagel con queso ahumado, huevo y chips de camote; Chilaquiles verdes, rojos o de mole; Trilogía de picaditas con salsa martajada, queso cotija y carne deshebrada y Huevos estrellados con salsa de pepita servidos sobre nopal asado y queso provolone.

Ubicado en el corazón del Centro Histórico de Puebla, Cartesiano Boutique & Wellnes Hotel ofrece una experiencia única en hospedaje; este espacio que rinde un tributo al bienestar y a la tranquilidad cuenta con 63 habitaciones que combinan diseño y lujo moderno; algunas con elementos de casonas del siglo XVII y XVIII y otras en antiguas fábricas de mosaicos, así como Spa, terrazas y una alberca infinity con vista panorámica a la ciudad. www.cartesiano360.com

Los finalistas de la categoría «César Balsa al Restaurante de Hoteles» son Comedor 360, María Dolores, Orfebre Cocina Artesana, Salvia Blanca, Punta Morro, Árbol, Cueva Siete y Muna Los Cabos. La selección de los ganadores de las diversas categorías del Premio al Mérito Restaurantero 2025 se realiza a través de la votación de un jurado calificador integrado por personalidades de la industria restaurantera y gastronómica, así como proveedores, académicos, consultores, periodistas, publicistas y autoridades.

@comedor.360

@cartesiano360

Dónde: 3 Oriente #610, Centro Histórico, Puebla

Horarios: Lunes a domingo: 7:00 a 22:00 hrs.



