Impulsando el futuro de la movilidad con tecnología: Chery en el Salón del Automóvil de Pekín 2026

Una cartera tecnológica completa para el futuro de la movilidad: Chery muestra innovaciones avanzadas en el Salón del Automóvil de Pekín 2026

Auto Pekín 2026 abrió el 24 de abril, reuniendo marcas y tecnologías globales. Como barómetro clave, el salón es plataforma de innovación. Chery Group exhibió sus marcas CHERY, EXEED, iCAR, OMODA & JAECOO y LEPAS. 15 modelos debutaron globalmente. El evento recibió a más de 4,000 invitados de +100 países, un récord para Chery en escala y alcance.

Chery presentó tecnologías innovadoras y una estrategia prospectiva, construida sobre un ecosistema global, tecnología central y nuevas energías, demostrando capacidades que redefinen la competencia y establecen nuevos referentes.

Profundizando la presencia global: una cartera de múltiples marcas que redefine el panorama industrial

Con una cartera de cinco marcas desarrollada a través de años de experiencia en el extranjero, Chery ha formado un ecosistema de múltiples escenarios. Cada marca apunta a segmentos específicos, pasando de una cobertura amplia a un posicionamiento preciso. Los debuts clave incluyeron Tiggo V, ES GT, EX8, OMODA 4, V27 con volante a la derecha y L6 BEV, cubriendo necesidades de movilidad familiar, prémium y juvenil. Las marcas operan en sinergia, compartiendo recursos y tecnologías para impulsar el cambio de Chery de la expansión en escala a la actualización en valor.

Una arquitectura avanzada redefine el límite superior de la experiencia: el chasis digital rompe las barreras de la movilidad inteligente

Chery mostró innovaciones en arquitectura de próxima generación. El Chasis Inteligente Digital Feiyu i integra dirección por cable y frenado por cable, permitiendo un rendimiento de prueba de alce de 90 km/h y giros de tanque con radio cero. El Sistema Integral GAIA combina movilidad anfibia con comunicación por satélite, redefiniendo el vehículo como un terminal de movilidad para todos los escenarios. El primer sistema de 48V de dominio completo de la industria mejora la eficiencia en un 15 % y cumple con los estándares de seguridad ASIL D.

A través de avances continuos, Chery está evolucionando de ser un seguidor tecnológico a un establecedor de estándares en la movilidad inteligente global.

Gestión de eficiencia energética de cadena completa habilita la accesibilidad tecnológica: innovación de sistemas para abordar los desafíos de movilidad global

Chery presentó un sistema de eficiencia energética de ciclo de vida completo. El Motor de Alta Eficiencia KunPeng alcanza un 48,57 % de eficiencia térmica y una conversión de 4,0 kWh/L. El sistema híbrido DHT360 entrega hasta 360 kW, permitiendo una conducción totalmente eléctrica a cualquier velocidad. La Batería Rhino ofrece alta seguridad y carga rápida, alcanzando el 80 % en 12 minutos. El sistema respalda un futuro de movilidad más eficiente y sostenible.