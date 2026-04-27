SOUEAST debuta en Auto China 2026 y coconstruye el Ecosistema Global «Travel+»

En Auto China 2026, JETOUR International presentó oficialmente su estrategia «Travel+» y las marcas JETOUR y SOUEAST hicieron su primera aparición conjunta. Dedicada a la movilidad urbana, SOUEAST presentó su línea completa de productos por primera vez

«SOUEAST permite a cada familia cambiar sin problemas entre desplazamientos urbanos y viajes de ocio, transformando los viajes en estilos de vida cotidianos», dijo Ke Chuandeng, presidente de JETOUR International. Aprovechando los recursos de I+D, tecnología y canales globales de JETOUR, SOUEAST avanzará en la estrategia «Travel+» con mejoras continuas adaptadas a las necesidades de los usuarios mundiales.

Línea de productos enfocada en movilidad urbana atrae la atención global

Posicionada como «el socio para la movilidad urbana», SOUEAST mostró modelos como el S08 DM y el concepto S10 DM, abordando las demandas duales de movilidad diaria y viajes recreativos.

El S08 DM es un «SUV urbano de confort para 7 plazas», que enfatiza un interior espacioso y confort inteligente. Con una distancia entre ejes de 2,82 m, ofrece una dimensión exterior amplia que destaca en su segmento. Un periodista africano elogió su generoso espacio y diseño interior. «La pantalla inteligente inclinable de 15,6 pulgadas es práctica. Los asientos ventilados, con masaje y funciones de memoria superan las expectativas. El S08 DM satisface precisamente las necesidades de los usuarios».

Recursos compartidos de I+D para acelerar la innovación de productos

Bajo la estrategia «Travel+», SOUEAST colabora con JETOUR en I+D global, plataformas centrales y cadenas de suministro, impulsando avances en tren motriz híbrido y tecnologías de vehículos inteligentes.

Los modelos de SOUEAST cuentan con la tecnología híbrida de alta eficiencia C-DM, descendiente directo del linaje técnico de JETOUR. Al integrar un motor híbrido dedicado 1,5TGDI con un DHT Súper Híbrido de una velocidad, el sistema entrega 255 kW de potencia máxima, 525 N·m de par y un 45 % de eficiencia térmica máxima. La inteligencia de SOUEAST se define por dos pilares: el cockpit inteligente y la conducción inteligente. El sistema de conducción inteligente soporta 7 modos de conducción, ADAS L2-L3 y más de 1000 TOPS de potencia de cálculo. Impulsado por el chip Qualcomm Snapdragon 8155, el cockpit inteligente adopta un sistema de control 3D que permite una interacción intuitiva.

Durante la exhibición, más de 100 medios y líderes de opinión de todo el mundo probaron el S08 DM. Un medio automotriz de Oriente Medio comentó: «La transición híbrida del S08 DM es notablemente suave. Con 355 HP y 530 N·m de par, supera a los típicos SUV familiares de 7 plazas en eficiencia, autonomía y aceleración».

SOUEAST lanzará productos SUV-B a finales de año. Actualmente opera 6 centros de I+D en el extranjero (UE, Oriente Medio, Centro y Sudamérica, ASEAN) y coopera con más de 60 universidades. En el futuro, implementará la estrategia «Travel+», acelerará lanzamientos y expansión global, y ofrecerá soluciones de movilidad prémium para usuarios urbanos.