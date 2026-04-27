40 horas laborales: el registro electrónico de asistencia, clave para encontrar multas y ganar eficiencia

Hay plataformas que ofrecen a las organizaciones una visión más clara de sus tiempos laborales, pueden prevenir contingencias y tomar decisiones basadas en datos: FiscoClic

La reforma laboral que impulsó la reducción de la jornada a 40 horas de manera escalonada, redefine el tiempo de trabajo y eleva el estándar de control y transparencia dentro de las empresas. Uno de los cambios más relevantes es la obligatoriedad del registro electrónico de asistencia para documentar con precisión las horas de entrada y salida de los trabajadores.

Aunque en la teoría parece una medida técnica simple, en la práctica representa un reto operativo considerable, especialmente para las MiPyMEs que históricamente han llevado controles manuales o poco sistematizados. Esto se debe a que representa un aumento de costos de entre el 10 % y 30 %.

La falta de listas confiables expone a las empresas a sanciones severas. Según la Ley Federal del Trabajo, el incumplimiento en el registro de jornada o la falta de documentación de horas extra, puede derivar en multas entre las 250 y 5,000 UMAS por cada trabajador afectado. Económicamente, esto representa un riesgo financiero que puede comprometer la estabilidad de cualquier negocio en una auditoría.

A esto se suman los esquemas híbridos y el home office, que han transformado los límites tradicionales del tiempo laboral y dificultan verificar el tiempo efectivo de trabajo. La transición hacia sistemas digitales no es solo una obligación legal, sino una necesidad para mantener orden, trazabilidad y certeza jurídica. Sin embargo, el proceso de adaptación no es uniforme.

Raúl Santillán, CEO de FiscoClic, plataforma de nómina, gestión de personal y registro electrónico de la jornada, señala que «para una PyME, con estructuras más ágiles y menor número de colaboradores, la implementación de un sistema checador inteligente puede tomar entre una y dos semanas. En contraste, una empresa de mayor tamaño podría requerir hasta tres meses para una integración completa. En promedio, el ajuste ronda los dos meses, en los que, sin acompañamiento adecuado, pueden generarse errores o resistencia interna al cambio».

La solución implica adoptar herramientas que se alineen con la operación de cada negocio. Registrar efectivamente la estancia requiere sistemas que verifiquen la hora exacta de ingreso y salida, almacenen la información de hasta por un año y faciliten su consulta inmediata ante revisiones. Los relojes checadores deben ser flexibles para adaptarse a distintos esquemas laborales e intuitivos para no entorpecer la dinámica diaria.

Firmas como FiscoClic, han enfocado sus soluciones en integrar el control de asistencia con la gestión de nómina y el análisis de jornadas, lo que permite no solo cumplir con la regulación, sino optimizar la administración del talento. Este tipo de plataformas ofrece a las organizaciones una visión más clara de sus tiempos laborales, con lo cual pueden prevenir contingencias y tomar decisiones basadas en datos.

Más allá de la obligación, el registro electrónico de las horas trabajadas abre una oportunidad para modernizar la gestión del trabajo en México. Las empresas que consigan adoptar estos sistemas de manera estratégica no solo evitarán riesgos legales, sino que también podrán mejorar su eficiencia operativa y fortalecer la relación con sus colaboradores.