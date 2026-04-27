Uriel Reyes y el fenómeno de Relatos de la Noche: el podcast en español más escuchado en la historia de Spotify

Relatos de la Noche ocupa la posición número 10 en la lista global «Most Streamed Podcasts of All Time», al ser revelada por el 20 aniversario de la plataforma

Relatos de la Noche ha sido oficialmente reconocido como uno de los 20 podcasts más escuchados de todos los tiempos a nivel global en la plataforma Spotify. Este logro sitúa al programa, creado y conducido por el mexicano Uriel Reyes como la producción de habla hispana mejor posicionada, llevando el terror mexicano a una escala global y superando a miles de producciones internacionales en diversos idiomas.

En el marco del 20 aniversario de Spotify, la plataforma reveló su lista definitiva de «Most Streamed Podcasts of All Time», donde Relatos de la Noche se consagra como el podcast número 1 de México y toda Latinoamérica. Al ocupar la décima posición global, Uriel Reyes se posiciona como el único creador de habla hispana en el Top 10 histórico, superando a gigantes regionales como el brasileño Não Inviabilize (12) y al también mexicano La Cotorrisa.

El éxito de Relatos de la Noche radica en su capacidad para universalizar el miedo a través de la narrativa oral. El podcast recopila y produce testimonios reales enviados por una audiencia global que abarca México y Latinoamérica. Desde leyendas urbanas y encuentros paranormales hasta relatos sobre sectas y crímenes inexplicables, el programa ha logrado que el folklore y el terror hispano conquisten las listas mundiales de popularidad.

Más allá de las cifras masivas, la lealtad de su comunidad es absoluta: para 778 mil personas, Relatos de la Noche es el programa número 1 en sus hábitos de consumo. Este nivel de fidelidad demuestra que la voz de Uriel Reyes no solo narra historias, sino que ha creado un refugio para los amantes del suspenso en todo el mundo. De acuerdo con datos de la plataforma, el programa cuenta con más de 71.3 millones de escuchas anuales, la escala de este fenómeno equivale a llenar 356 veces la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, reafirmando que las historias que quitan el sueño no conocen fronteras.

Lo que comenzó como un proyecto personal en Tijuana ha evolucionado hasta convertirse en un pilar de la nueva era de la narración digital. A través de una producción que prioriza la autenticidad y la conexión emocional, Uriel Reyes no solo ha consolidado su trayectoria como el comunicador mexicano más influyente en el formato de audio, sino que ha establecido un estándar global para el contenido en español. Este reconocimiento histórico en el 20 aniversario de Spotify marca un antes y un después para el talento nacional, demostrando que el poder de una buena historia puede resonar con la misma fuerza en una calle de México que en cualquier otra parte del mundo.