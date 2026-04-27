COMAEM reacredita por quinta ocasión consecutiva la Carrera de Médico Cirujano de la UAG

El Consejo avaló que el programa cuenta con altos estándares de calidad para la enseñanza de la Medicina, lo que garantiza la formación de médicos altamente preparados

El programa de Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) recibió por quinta ocasión consecutiva reacreditación de su programa por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), esta acreditación se renueva cada 5 años.

Para obtenerla nuevamente, el COMAEM evaluó el plan de estudios del programa, la calidad académica, alumnos, infraestructura, gestión y mejora continua, en las cuales la UAG obtuvo destacados resultados.

Con esta acreditación, la UAG avala que su programa de Medicina cuenta con los estándares de calidad adecuados para que los alumnos adquieran herramientas necesarias para ejercer su profesión; además a los empleadores les ayuda a asegurarse que contratan a personal calificado.

Dicho reconocimiento fue entregado por el Dr. Julio César Gómez Fernández, presidente del COMAEM a las autoridades de la UAG encabezadas por el Lic. Antonio Leaño Reyes, rector; el Lic. Antonio Leaño del Castillo, vicerrector general; el Dr. Alfonso Petersen Farah, vicerrector académico y de Ciencias de la Salud; y la Dra. Beatriz Tinoco Torres, decano de Medicina, así como alumnos y profesores.

El Dr. Alfonso Petersen destacó que obtener cinco reacreditaciones continuas es un hecho excepcional en el contexto nacional, y que muy pocas escuelas de medicina en México cuentan con una trayectoria tan sostenida en procesos de evaluación externa.

Asimismo, señaló que el alcance de esta reacreditación trasciende el ámbito nacional, pues contribuye significativamente al reconocimiento internacional del programa, en particular en Estados Unidos, facilitando que los egresados de la UAG puedan acceder a oportunidades de formación y desarrollo profesional en ese país, respaldados por la calidad de su formación médica.

Por su parte el Dr. Julio César Gómez, presidente del COMAEM, antes de entregar la placa de acreditación, subrayó que la quinta reacreditación del programa de Médico Cirujano de la UAG constituye una clara evidencia de calidad educativa, solidez institucional y alto compromiso con la formación de profesionales de la salud.

«Esta reacreditación, con vigencia de 5 años, deriva en uno de los puntajes más altos otorgados por el organismo, lo que coloca a la UAG en un lugar destacado dentro de la educación médica en México y a nivel internacional. Este logro no pertenece únicamente a una institución, pertenece a toda una comunidad que, apuesta por la calidad, la excelencia y la mejora continua», afirmó.

El Lic. Antonio Leaño Reyes, rector de la UAG, aseguró que este reconocimiento confirma que la UAG avanza por la ruta correcta en la búsqueda de la excelencia académica y en la formación de futuros médicos que pondrán en alto el nombre de la institución y del país. Además, que la institución cuenta con infraestructura y equipo de primer nivel al servicio de los estudiantes.

Señaló que la acreditación vigente para los programas de medicina en el campus Guadalajara y en Tabasco respalda la proyección nacional e internacional de los egresados «y esto permite contribuir de manera sólida a la formación de médicos que podrán desempeñarse en el sector salud de México, Estados Unidos, Puerto Rico y otros países».