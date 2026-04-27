Síndrome de Intestino Irritable: claves para su manejo integral con Enterokan®

Los trastornos digestivos continúan en aumento, el Síndrome de Intestino Irritable (SII) se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta médica

En un contexto donde los trastornos digestivos continúan en aumento, el Síndrome de Intestino Irritable (SII) se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta médica con un impacto significativo en la calidad de vida de quienes lo padecen.

El SII representa alrededor del 3 % de las consultas médicas generales y hasta el 40 % de las visitas a especialistas en gastroenterología, según estudios publicados en Pharmaceuticals. Es una condición funcional y crónica que, aunque no presenta alteraciones visibles en estudios clínicos convencionales, afecta el funcionamiento del intestino, provocando dolor abdominal recurrente, distensión y cambios en el hábito intestinal.

Su manifestación varía entre pacientes, influenciada por factores como la dieta, infecciones intestinales previas, el entorno social y el estrés. A nivel biológico, el malestar se asocia con alteraciones en la comunicación entre el cerebro y el intestino, generando una sensibilidad aumentada al dolor y una respuesta exagerada ante estímulos normales.

Este dolor, de tipo visceral, es particularmente difícil de localizar y describir. A diferencia del dolor somático, las señales provenientes de los órganos internos son difusas, lo que complica su diagnóstico y tratamiento. Se estima que afecta a cerca del 40 % de los adultos en el mundo, especialmente a mujeres, y puede impactar de forma importante el bienestar emocional, generando ansiedad, estrés o depresión, según publicaciones recientes en Gastroenterology.

Esta complejidad no solo dificulta su diagnóstico, sino que también representa un reto en su tratamiento. Por ello, el manejo del SII requiere un enfoque integral que combine cambios en el estilo de vida con alternativas terapéuticas adecuadas.

Diversas guías clínicas recomiendan incrementar de forma gradual la ingesta de fibra soluble (25 a 30 gramos diarios), mantener una adecuada hidratación (entre 1.5 y 2 litros al día) y realizar actividad física regular. Asimismo, adoptar hábitos alimenticios equilibrados, evitar comidas copiosas e identificar posibles alimentos detonantes —como grasas, alcohol, lácteos o ciertos carbohidratos— contribuye al control de los síntomas, de acuerdo con guías clínicas especializadas.

Como parte de las alternativas complementarias, Enterokan®, un fitomedicamento a base de aceites esenciales de menta (Mentha piperita) y alcaravea (Carum carvi), se utiliza como auxiliar en el alivio del dolor abdominal, los espasmos y la distensión. Esta combinación relaja los músculos del intestino, ayudando a reducir la formación de gases y modulando la sensibilidad digestiva, generando un efecto sinérgico en el alivio del malestar.

La comprensión del SII y sus implicaciones es clave para mejorar su manejo y reducir su impacto en la vida diaria. Ante síntomas persistentes o cambios significativos en la salud digestiva. La valoración por un profesional de la salud es necesaria para un diagnóstico adecuado y oportuno

Referencias: Dudzińska E et al., Pharmaceuticals, 2023; Ford A et al., Gastroenterology, 2024; Mearin F et al., Rev Esp Enferm Dig, 2016; Información para prescribir Enterokan®; Madisch A et al., Dig Dis, 2023.