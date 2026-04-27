Media Source by Cebra unifica HubSpot, SEO/AEO y ventas consultivas con el poder de la IA

Elite Partner de HubSpot en México, la agencia opera respaldada por Cebra en siete países: México, Chile, Brasil, Colombia, Perú, España y Estados Unidos

Según datos publicados por Neil Patel en 2025, las compañías que mantuvieron una arquitectura de blog técnico y contenido estructurado recibieron 85.8 % más tráfico desde modelos de lenguaje que las que abandonaron el formato. El resto está perdiendo terreno en Google AI Overviews, ChatGPT Search y Perplexity.

Con ese contexto, Media Source by Cebra, Elite Partner de HubSpot en México, anunció que unifica en un solo modelo tres servicios que antes entregaba por separado: implementación de HubSpot, SEO y AEO, y ventas consultivas con IA.

La decisión llega tras la compra de XFunnel por HubSpot a finales de 2025, que trajo capacidades nativas de Answer Engine Optimization a la plataforma y Breeze AI para los equipos comerciales.

«Lo que vemos es siempre lo mismo: una agencia para HubSpot, otra para SEO y una consultoría aparte para ventas. Entre ellas no se hablan. Queda un CRM sin datos útiles, contenido que nadie convierte en pipeline y vendedores trabajando a ciegas. Juntamos los tres frentes porque la IA no funciona sin contexto, y el contexto vive en los tres sistemas al mismo tiempo», dijo Bernardo Salazar, fundador y CEO de Media Source by Cebra.

Las tres líneas

Implementación de HubSpot. La agencia implementa los seis Hubs de la plataforma (Marketing, Sales, Service, Content, Operations y Commerce) e integra Breeze AI para prospección, calificación y atención. Media Source by Cebra es Elite Partner de HubSpot en México desde hace más de dos años, una categoría con pocos partners en el país.

SEO y AEO con Marco RICA. El equipo trabaja con Marco RICA (Rastreable, Interpretable, Citable, Accionable), un framework propio para que el contenido sea citable por modelos de lenguaje sin perder posicionamiento en Google. Incluye arquitectura pilar-cluster con una intención por página, marcado de esquema y auditorías técnicas con datos de Ahrefs.

Ventas consultivas con HubSpot y Breeze AI. Para equipos comerciales con ciclos largos: secuencias de prospección, landing pages personalizadas por cuenta y agentes de IA que enriquecen y califican contactos. Está pensado para servicios financieros, despachos profesionales, logística y áreas de venta consultiva.

Cebra: siete países

Media Source opera como parte de Cebra, grupo con presencia en México, Chile, Brasil, Colombia, Perú, España y Estados Unidos. Las cuentas con operación multinacional se atienden desde equipos locales en cada país.

Como grupo, Cebra suma más de 500 implementaciones de HubSpot y más de 100 sitios construidos sobre HubSpot CMS entre los siete mercados.

Frameworks y productos propios

Media Source by Cebra trabaja con dos metodologías desarrolladas internamente. El Método 3A (Aclarar, Accionar, Acelerar) define el proceso de crecimiento desde el diagnóstico hasta la escala. El Marco RICA establece el estándar de contenido para AEO en español.

Entre sus productos destacan Ocean Pro, tema para HubSpot CMS ganador del Grand Prize en el HubSpot Themes Challenge 2021, y Sequence Enroll, app del HubSpot Marketplace que permite inscribir contactos en secuencias desde Workflows sin contar con Sales Enterprise.

Diagnóstico personalizado

Las empresas interesadas pueden solicitar un diagnóstico gratuito en growthgrader.mediasource.mx. La herramienta entrega un reporte con un plan de acción alineado al objetivo de la empresa.

Sobre Media Source by Cebra

Media Source by Cebra es la operación mexicana del grupo Cebra, con más de 10 años de trayectoria en el ecosistema HubSpot. Cebra tiene presencia en siete países (México, Chile, Brasil, Colombia, Perú, España y Estados Unidos) y suma como grupo más de 500 implementaciones de HubSpot y más de 100 sitios sobre HubSpot CMS. Atiende a compañías con objetivos claros de crecimiento en servicios financieros, seguros, logística, manufactura, SaaS y medios.