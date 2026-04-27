Médicos de Memorial Sloan Kettering Cancer Center tratan cánceres complejos de cabeza y cuello sin perder de vista la calidad de vida

En América Latina y el Caribe se diagnostican cada año más de 70,000 casos de cáncer de piel no melanoma. Algunos pueden volverse más complejos y extenderse a estructuras de la cabeza y el cuello afectando funciones esenciales como hablar, comer o respirar

El caso de James Mangan fue uno, un entrenador de remo de alto rendimiento que ha llevado a equipos de su natal Irlanda y de Estados Unidos hasta los Juegos Olímpicos. Cuando le diagnosticaron carcinoma de células escamosas, un agresivo tipo de cáncer de piel, que se había extendido hasta la glándula salival parótida, la mayor preocupación no fue solo su salud, sino perder la capacidad de seguir haciendo lo que ama.

Tras revisar opciones de tratamiento, decidió viajar a Nueva York para explorar alternativas que le permitieran tratar el cáncer sin comprometer su calidad de vida.

En Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), un equipo multidisciplinario diseñó una estrategia enfocada no solo en eliminar el tumor, sino en preservar su funcionalidad. El jefe del servicio de cabeza y cuello, Richard Wong, MD, determinó que una cirugía inmediata implicaría retirar el nervio facial, con consecuencias significativas en la apariencia y movilidad del rostro.

En su lugar, optaron por iniciar inmunoterapia, un tratamiento que utiliza el propio sistema inmunológico del cuerpo para ayudar a combatir el cáncer, con el objetivo de reducir el tumor antes de operar.

Como parte del enfoque multidisciplinario de atención en MSK, el Dr. Wong conectó a James con Lara Dunn, MD, oncóloga especializada en inmunoterapia para cánceres de cabeza y cuello. Bajo su cuidado, Mangan recibió un inhibidor de puntos de control inmunitario que facilita que las células del sistema inmunológico identifiquen y destruyan las células tumorales. Los resultados fueron rápidos y contundentes: El tumor se redujo significativamente en pocos meses.

Esto permitió realizar una cirugía menos invasiva, preservando completamente el nervio facial. Además, James evitó la radioterapia y ahora vive libre de cáncer.

«La base de todo es ayudar a los pacientes a recuperar la salud sin perder de vista cómo será la vida después del tratamiento», explica el Dr. Wong.

En MSK, los investigadores lideran los ensayos clínicos internacionales destinados a desarrollar y evaluar nuevos enfoques terapéuticos que permitan ofrecer tratamientos menos invasivos y más precisos, con atención personalizada para pacientes de todo el mundo.

Acerca de Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK)

Las personas de Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) están unidas por una misión singular: acabar con el cáncer para toda la vida. Sus equipos de atención especializada brindan cuidado experto, personalizado y compasivo a pacientes de todas las edades. Guiados por la investigación básica realizada en Sloan Kettering Institute, los científicos de MSK colaboran en investigaciones traslacionales y clínicas innovadoras que están impulsando una revolución en la comprensión del cáncer como enfermedad y mejorando la capacidad para prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo. MSK está comprometido con la formación de la próxima generación de científicos y profesionales clínicos, quienes continúan la misión tanto en MSK como en todo el mundo. Como uno de los centros integrales más respetados del mundo, dedicado exclusivamente al cáncer, ha sido reconocido como uno de los dos mejores hospitales oncológicos de Estados Unidos por U.S. News & World Report durante más de 30 años y clasificado como el mejor hospital del mundo en oncología según la lista World’s Best Specialized Hospitals 2026 de Newsweek.