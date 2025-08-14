Alpasa da inicio a la construcción de su Bodega No. 20 y suma 3 000 m² a su capacidad de almacenamiento

Esta ampliación refuerza el compromiso de la empresa con el crecimiento, la eficiencia y las Buenas Prácticas de Almacenamiento, ofreciendo más espacio y tecnología para sus clientes

Alpasa anuncia el inicio de las obras de construcción de su Bodega No. 20, un nuevo espacio que añade 3 000 m² a su infraestructura logística. Esta expansión refuerza su compromiso con el crecimiento sostenible y la mejora continua de su capacidad de respuesta ante los crecientes requerimientos del mercado.

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia de expansión de Alpasa, cuyo propósito es ofrecer soluciones logísticas de alto nivel con un enfoque en la seguridad, eficiencia y el cumplimiento normativo. La nueva bodega está diseñada bajo los más altos estándares de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), e integrará instalaciones modernas, sistemas avanzados de control y monitoreo, y un diseño optimizado para agilizar los procesos operativos y garantizar la trazabilidad de los productos.

Alpasa destaca que esta obra fortalece su infraestructura y representa un beneficio directo para sus clientes, al ofrecer más capacidad y tecnología que impulsen la eficiencia en la cadena logística guatemalteca. Cada metro cuadrado adicional reafirma el compromiso de la empresa con la excelencia y la innovación constante.

Este desarrollo es parte de un plan de expansión integral mediante el cual Alpasa busca consolidarse como el aliado estratégico ideal para empresas nacionales e internacionales. Con la incorporación de más espacio, tecnología de punta y un equipo humano comprometido, la compañía continúa marcando la diferencia en el sector de almacenaje y logística.

Desde sus inicios, Alpasa se ha posicionado como líder en servicios de almacenamiento y logística en Guatemala, brindando soluciones seguras, eficientes y personalizadas. Su enfoque en la calidad, la innovación y el cumplimiento de estándares internacionales ha convertido a la empresa en un socio confiable dentro de la cadena de suministro regional. «En Alpasa nos complace anunciar que hemos iniciado la construcción de nuestra Bodega No. 20, un nuevo espacio que incrementará nuestra capacidad de almacenamiento en 3,000 metros cuadrados. Con esta ampliación, fortalecemos nuestra infraestructura y mejoramos nuestra capacidad de respuesta ante las crecientes demandas del mercado».

Source: Mexicomex Comunicae