Visit Austin destaca la vibrante cartelera de festivales de música de la ciudad

Austin celebra la llegada del otoño con festivales de música de clase mundial

Conocida como la Capital Mundial de la Música en Vivo®, Austin late con energía a medida que cambian las estaciones, llenando sus parques y recintos con los sonidos de artistas consagrados y talentos emergentes por igual. Ya seas fanático del indie rock, los ritmos electrónicos o el folk tejano, la dinámica escena de festivales de la ciudad promete experiencias inolvidables para los amantes de la música. Con un calendario repleto de actuaciones diversas, Austin sigue consolidando su reputación como un destino mundial para aventuras musicales en vivo.

LEVITATION

Palmer Events Center, 25-28 septiembre 2025

https://levitation.fm/

Lo que comenzó como una pequeña reunión de boca en boca se convirtió en LEVITATION, un festival de música independiente reconocido internacionalmente. Cada otoño, este evento recibe a asistentes de todo el mundo con una programación que sigue rompiendo barreras y celebrando la expresión creativa.

Austin City Limits Music Festival (ACL Festival)

Zilker Park, 3-5 octubre, 10-12 octubre 2025

https://www.aclfestival.com/

Durante dos fines de semana consecutivos, el icónico ACL Festival electrificará Zilker Park mientras más de 130 artistas de todo el mundo actúan en ocho escenarios. Desde rock e indie hasta country, folk y electrónica, el ACL Festival ofrece algo para todos los gustos musicales, reafirmando su estatus como uno de los principales eventos musicales del país.

Viva La Vida Festival & Parade

Downtown Austin, 25 octubre 2025

La mayor y más antigua celebración del Día de los Muertos en Austin, Viva La Vida Festival & Parade, regresa con su emblemática Gran Procesión. Los visitantes disfrutarán de actividades y demostraciones artísticas, comidas tradicionales y espectáculos en vivo, honrando el vibrante espíritu de esta tradición.

Outside the City Limits Festival

Vista Brewing, 8 de noviembre, 2025

Vista Brewing invita a los asistentes a vivir la cuarta edición anual del Outside the City Limits Music Fest, que se celebra en un pintoresco rancho de 21 acres en Driftwood, Texas. Los asistentes disfrutarán de música en vivo de destacados músicos locales, junto a comida fresca de la granja, cerveza artesanal y una selección de vino y sidra texana—todo en un ambiente relajado al aire libre.

El festival que vale la pena visitar en primavera

Si bien el otoño en Austin está lleno de increíbles eventos musicales, la primavera trae un festival que realmente merece el viaje.

SXSW® (South by Southwest) – Cada primavera, Austin se transforma en un escenario global para SXSW®, donde cineastas, músicos y artistas multimedia de todos los rincones del planeta se reúnen. Este festival reconocido internacionalmente, fusiona música, cine y medios interactivos, generando colaboraciones innovadoras y celebrando la creatividad en todas las disciplinas.

Para quienes deseen sumergirse más en la legendaria escena musical de Austin o descubrir próximos eventos, ingresa a https://www.visitaustin.org/; desde joyas locales ocultas hasta las principales carteleras de festivales, aquí encontrarán todo lo necesario para planear su visita a la Capital Mundial de la Música en Vivo®.

Visit Austin es la oficina responsable del marketing y la promoción turística de Austin, Texas.

https://www.visitaustin.org/



Source: Mexicomex Comunicae