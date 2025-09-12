Lidital Fire: Empresa referente en la Protección contra Incendios en México

Lidital Fire se consolida como la empresa líder e innovadora en sistemas de protección contra incendios en México, reconocida por su capacidad de ofrecer soluciones integrales, personalizadas y de vanguardia que garantizan la seguridad de las personas y la protección de inmuebles e instalaciones críticas

Con operaciones estratégicas en Nuevo León, Ciudad de México y Quintana Roo, la compañía brinda un servicio completo que abarca desde el diseño e ingeniería hasta el suministro, instalación, mantenimiento y modernización de sistemas contra incendios para hoteles, industrias, comercios y espacios de alto riesgo.

Certificaciones y estándares Internacionales

Lidital Fire cuenta con experiencia certificada bajo las normativas más reconocidas en el sector de la seguridad contra incendios, entre ellas:

NFPA 72 – Código Nacional de Alarma y Señalización de Incendios

NFPA 13 – Instalación de Sistemas de Rociadores Automáticos

NFPA 20 – Instalación de Bombas Estacionarias contra Incendios

NFPA 2001 – Sistemas de Extinción con Agentes Limpios

NFPA 750 – Protección contra incendios con Agua Nebulizada

NFPA 17A y NFPA 92 – Supresión con agentes químicos y control de humo

NFPA 25 – Inspección, prueba y mantenimiento de sistemas a base de agua

Este cumplimiento asegura que cada proyecto esté alineado con los más altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad.

Marcas y tecnologías de Clase Mundial

La empresa trabaja con certificaciones de las marcas más prestigiosas a nivel global:

Sistemas de alarma y detección de incendios : Notifier, Simplex, Edwards, Fire Lite, Silent Knight, Potter Signal, Xtralis Farenhyt.

: Notifier, Simplex, Edwards, Fire Lite, Silent Knight, Potter Signal, Xtralis Farenhyt. Sistemas de supresión para cocinas industriales : Ansul, Amerex, Buckeye, Kidde.

: Ansul, Amerex, Buckeye, Kidde. Sistemas de rociadores automáticos : Victaulic, Tyco, Reliable, Viking.

: Victaulic, Tyco, Reliable, Viking. Conjuntos de presión y bombas contra incendio: Peerless Pumps, SPP Pumps, Barmesa.

Estas alianzas, respaldadas por certificaciones UL y FM, garantizan que cada sistema implementado sea confiable, seguro y a la vanguardia tecnológica.

«Nuestro compromiso es ofrecer sistemas que no solo cumplan con las expectativas, sino que las superen al garantizar seguridad en espacios de trabajo», afirmó Adalberto Ruiz, CEO de Lidital Fire.

Compromiso con la Innovación y la Normatividad

Como miembro activo de la NFPA (National Fire Protection Association) y con múltiples acreditaciones internacionales y nacionales, Lidital Fire garantiza que cada instalación cumpla con las normativas más exigentes del sector. Además, la compañía impulsa la transformación digital, con el lanzamiento de una plataforma en línea renovada que facilita el acceso a información sobre productos, servicios y soluciones de protección contra incendios.

Lidital Fire es una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia, líder en sistemas de protección contra incendios con presencia nacional en Nuevo León, Ciudad de México y Quintana Roo.

Ofrece soluciones integrales que incluyen:

Sistemas de supresión para cocinas industriales.

Sistemas de detección y alarma de incendio (UL y FM).

Sistemas de rociadores automáticos.

Sistemas de supresión mediante agentes limpios.

Suministro de componentes y partes contra incendio.

Instalación y modernización de sistemas de detección y supresión.

Mantenimiento preventivo y correctivo certificado.

Respaldada por NFPA y certificaciones de marcas líderes mundiales, Lidital Fire garantiza la más alta calidad en protección contra incendios, atendiendo a sectores como hotelería, industria, comercio y desarrollos inmobiliarios.



