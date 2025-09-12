Marzolayde Medina lanza su libro "El Lenguaje Secreto de las Ventas" y anuncia su participación en el Congreso Mundial de Líderes en Harvard University

La autora y conferencista internacional Marzolayde Medina anuncia el lanzamiento de su libro «El Lenguaje Secreto de las Ventas», una guía práctica para convertir la comunicación no verbal en más cierres de ventas a la vez que confirma su participación en el Congreso Mundial de Líderes en Harvard University

La autora y conferencista internacional Marzolayde Medina, colombiana residente en Estados Unidos, presenta en Amazon su nuevo libro El Lenguaje Secreto de las Ventas, una guía práctica que enseña a alinear cuerpo, voz y emoción para persuadir con autenticidad, generar confianza y cerrar más ventas.

«No se vende solo con lo que se dice, sino con lo que se proyecta: confianza, seguridad y conexión», afirma Marzolayde Medina.

Criada en un barrio popular en Medellín, Colombia, sus primeras ventas fueron en las calles ofreciendo algodones de azúcar. Allí entendió que la presencia y la sonrisa pueden convencer más que cualquier discurso. Décadas después, esa intuición es el núcleo de un método que Marzolayde ha compartido en más de 25 países con equipos comerciales, líderes y emprendedores.

La propuesta del libro

El Lenguaje Secreto de las Ventas no es un tratado académico; es una herramienta directa para profesionales de ventas, directivos, comerciales y emprendedores. Con ejemplos reales, ejercicios, checklists y guiones de apertura/cierre, muestra cómo la postura, los gestos, la mirada y la prosodia (ritmo y tono de voz) pueden cambiar un «no» por un «sí».

El enfoque responde a un entorno saturado de mensajes: quienes proyectan seguridad y autenticidad destacan y logran relaciones comerciales más profundas y efectivas.

«El 93% de la comunicación no está en las palabras, sino en lo que se transmite con la presencia», agrega Marzolayde, subrayando la relevancia del lenguaje no verbal en la negociación moderna.

El libro ‘El Lenguaje Secreto de las Ventas’ estará disponible en Amazon a nivel global en Kindle (digital), pasta dura de lujo y tapa blanda, a partir del 16 de septiembre.

Autora con doble mirada: negocios y artes escénicas

Con 35+ años en ventas y comunicación estratégica, Medina es Administradora de Empresas, profesional en Negocios Internacionales, con MBA y Maestría en Comunicación y Marketing Político. Su experiencia artística como actriz de teatro y TV potencia su dominio de la comunicación no verbal y del impacto escénico.

Su agenda internacional incluye participación en el Congreso Mundial de Líderes en Harvard University, donde compartirá claves de comunicación de alto impacto y liderazgo aplicado a negocios.



Source: Mexicomex Comunicae